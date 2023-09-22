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قتيلان في إطلاق رصاص بمطعم في السويد

9/22/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قٌتل‭ ‬شخصان‭ ‬وأٌصيب‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬رصاص‭ ‬بمطعم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الخميس،‭ ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنه‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬عصابات‭ ‬إجرامية‭. ‬

وتعرضت‭ ‬السويد‭ ‬لموجة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬والتفجيرات‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬القلية‭ ‬الماضية،‭ ‬وزادت‭ ‬حدتها‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬حتى‭ ‬صارت‭ ‬تحدث‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي‭. ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ساندفيكن‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬190‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬وإن‭ ‬اثنين‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬جراء‭ ‬إصابتهما‭. ‬

وقال‭ ‬ماجنوس‭ ‬يانسون‭ ‬كلارين‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬تي‭.‬تي‭ ‬السويدية‭ ‬للأنباء‭: ‬‮«‬نحقق‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬وقائع‭ ‬إطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬في‭ ‬ساندفيكن‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬العنف‭ ‬الأحدث‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬هناك‭ ‬روابط‭ ‬بالبيئة‭ ‬الإجرامية،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تحديد‭ ‬مجموعة‭ ‬بعينها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬القتيلين‭ ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬الهجوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الضحايا‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬كانوا‭ ‬غير‭ ‬مقصودين‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭. ‬

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