مخاطر سد النهضة أقوى من فيضان نبي الله نوح

مخاطر سد النهضة أقوى من فيضان نبي الله نوح
التاريخ
9/22/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة تحذيره من مستجدات التهديدات التي قد يلحقها السد الإثيوبي سد النهضة، مؤكدا أن سد النهضة يُصنّف في أعلى درجات الخطورة، وفي حالة انهياره سوف يشكل طوفانا لم تره البشرية منذ عهد نبي الله سيدنا نوح عليه السلام، وهذا الطوفان يهدد حياة ما يتراوح بين 20 و30 مليون نسمة وخاصة في السودان.
وكانت دراسة قد نشرتها «المشهد المصرية» نقلا عن مجلة «سبرينجر» العلمية العالمية وعرضتها المشهد توصلت إلى أن طوفانا سيمحو العاصمة السودانية الخرطوم، ويجعل ارتفاع المياه فيها نحو 15 مترا بعد أربعة أيام من حدوثه، وتجعل جسم السد العالي في خطر وكذلك جميع الهياكل العابرة على طول نهر النيل من أسوان إلى الإسكندرية.
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