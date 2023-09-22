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مخاطر سد النهضة أقوى من فيضان نبي الله نوح

9/22/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬مستجدات‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يلحقها‭ ‬السد‭ ‬الإثيوبي‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬يُصنّف‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الخطورة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬انهياره‭ ‬سوف‭ ‬يشكل‭ ‬طوفانا‭ ‬لم‭ ‬تره‭ ‬البشرية‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬نبي‭ ‬الله‭ ‬سيدنا‭ ‬نوح‭ ‬عليه‭ ‬السلام،‭ ‬وهذا‭ ‬الطوفان‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬ما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و30‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وكانت‭ ‬دراسة‭ ‬قد‭ ‬نشرتها‭ ‬‮«‬المشهد‭ ‬المصرية‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬سبرينجر‮»‬‭ ‬العلمية‭ ‬العالمية‭ ‬وعرضتها‭ ‬المشهد‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طوفانا‭ ‬سيمحو‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ويجعل‭ ‬ارتفاع‭ ‬المياه‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬مترا‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬حدوثه،‭ ‬وتجعل‭ ‬جسم‭ ‬السد‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬الهياكل‭ ‬العابرة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬أسوان‭ ‬إلى‭ ‬الإسكندرية‭.‬

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