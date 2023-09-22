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نهاية سريعة لمتحدثة قوات كييف المتحولة جنسيا!

9/22/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬إيقاف‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المتحولة‭ ‬جنسيا‭ ‬سارة‭ ‬أشتون‭ ‬سيريلو‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬تهديداتها‭ ‬بقتل‭ ‬صحفيين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬روس‭.‬

وقالت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬ X ‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إن‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬المتحدثة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬ستجري‭ ‬تحقيقا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬ملابسات‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬وستخذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرقيب‭ ‬سارة‭ ‬أشتون‭ ‬سيريلو‭ ‬ستوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬فورا‭ ‬فترة‭ ‬إجراء‭ ‬التحقيق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬توعدت‭ ‬المتحولة‭ ‬جنسيا‭ ‬‮«‬بقتل‭ ‬ومحاسبة‮»‬‭ ‬مسؤولين‭ ‬وصحفيين‭ ‬روس،‭ ‬بينهم‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إنها‭ ‬سترسل‭ ‬تصريحات‭ ‬أشتون‭ ‬سيريلو‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭.‬

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