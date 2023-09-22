نهاية سريعة لمتحدثة قوات كييف المتحولة جنسيا!
التاريخ
9/22/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن الجيش الأوكراني إيقاف المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحولة جنسيا سارة أشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداتها بقتل صحفيين ومسؤولين روس.
وقالت قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية في بيان لها عبر شبكة X (تويتر سابقا) إن التصريحات التي أدلت بها المتحدثة في الأيام الأخيرة لم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة قوات الدفاع الإقليمي أو الجيش الأوكراني.
وأضاف البيان أن قيادة قوات الدفاع الإقليمي «ستجري تحقيقا رسميا في ملابسات هذه التصريحات وستخذ القرارات المناسبة»، مؤكدة أن «الرقيب سارة أشتون سيريلو ستوقف عن العمل فورا فترة إجراء التحقيق».
وفي وقت سابق، توعدت المتحولة جنسيا «بقتل ومحاسبة» مسؤولين وصحفيين روس، بينهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
وقالت الخارجية الروسية إنها سترسل تصريحات أشتون سيريلو إلى جميع المنظمات الدولية وغير الحكومية.
MENAFN22092023000055011008ID1107124366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.