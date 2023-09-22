طوابير في دبي أمام متاجر أبل لشراء آيفون 15

طوابير في دبي أمام متاجر أبل لشراء آيفون 15
التاريخ
9/22/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توافد الآلاف من محبي أجهزة الهواتف الأمريكية آيفون على متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول عشية إطلاق آيفون 15 الجديد، بحسب تقارير صحفية محلية.
وحددت شركة أبل أمس الجمعة لتسليم هاتف آيفون 15 لحاملي الطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول المختارة حول العالم. واصطف الآلاف لحجز مكان أمام متاجر أبل في دبي مول ومول الإمارات، في مشهد يتكرر سنويا. وفي الإمارات يبدأ سعر أيفون 15 من 3999 درهما لأقل فئة، بينما يبلغ سعر آيفون 15 برو نحو 4299 درهما.
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