طوابير في دبي أمام متاجر أبل لشراء آيفون 15

وحددت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬لتسليم‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬لحاملي‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المختارة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬واصطف‭ ‬الآلاف‭ ‬لحجز‭ ‬مكان‭ ‬أمام‭ ‬متاجر‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬مول‭ ‬ومول‭ ‬الإمارات،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يتكرر‭ ‬سنويا‭. ‬وفي‭ ‬الإمارات‭ ‬يبدأ‭ ‬سعر‭ ‬أيفون‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬3999‭ ‬درهما‭ ‬لأقل‭ ‬فئة،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬برو‭ ‬نحو‭ ‬4299‭ ‬درهما‭.‬