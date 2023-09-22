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طوابير في دبي أمام متاجر أبل لشراء آيفون 15

9/22/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توافد‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬أجهزة‭ ‬الهواتف‭ ‬الأمريكية‭ ‬آيفون‭ ‬على‭ ‬متاجر‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬مول‭ ‬الإمارات‭ ‬ودبي‭ ‬مول‭ ‬عشية‭ ‬إطلاق‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬الجديد،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬محلية‭.‬

وحددت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬لتسليم‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬لحاملي‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المختارة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬واصطف‭ ‬الآلاف‭ ‬لحجز‭ ‬مكان‭ ‬أمام‭ ‬متاجر‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬مول‭ ‬ومول‭ ‬الإمارات،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يتكرر‭ ‬سنويا‭. ‬وفي‭ ‬الإمارات‭ ‬يبدأ‭ ‬سعر‭ ‬أيفون‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬3999‭ ‬درهما‭ ‬لأقل‭ ‬فئة،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬آيفون‭ ‬15‭ ‬برو‭ ‬نحو‭ ‬4299‭ ‬درهما‭.‬

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