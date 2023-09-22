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عبدالعزيز عبدو في المؤتمر الصحفي الأول:سنقابل الفريق ((الأفضل)) في افتتاح الدوري

9/22/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬الكابتن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيقابل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مبارياته‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بالفريق‭ ‬‮«‬الأفضل‮»‬‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وكذلك‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الفريق‭ ‬بالصورة‭ ‬المثلى‭.‬

وقال‭ ‬عبدو‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬للنادي‭: ‬بدأنا‭ ‬الإعداد‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬وكانت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انتقلنا‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬بمدينة‭ ‬الإسماعلية‭ ‬والذي‭ ‬امتد‭ ‬قرابة‭ ‬23‭ ‬يوما،‭ ‬وخاض‭ ‬الفريق‭ ‬فيه‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬اثنتين‭ ‬مع‭ ‬ناديين‭ ‬سعوديين،‭ ‬ومثلهما‭ ‬مع‭ ‬ناديين‭ ‬من‭ ‬مصر‭.‬

وأضاف‭: ‬حققنا‭ ‬استفادة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الإعداد،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أهدافنا،‭ ‬والمهم‭ ‬أننا‭ ‬نمتلك‭ ‬حاليا‭ ‬أصغر‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعمر‭ ‬متوسط‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬والفريق‭ ‬تغير‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭%‬،‭ ‬ولهذا‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬للصبر‭ ‬والوقوف‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬بإمكانها‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬

وبعث‭ ‬عبدو‭ ‬برسالة‭ ‬إلى‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬الستراوي،‭ ‬وقال‭: ‬رسالتي‭ ‬أن‭ ‬تصبروا‭ ‬علينا،‭ ‬وأن‭ ‬تثقوا‭ ‬بالخامات‭ ‬والمواهب‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬فئات‭ ‬النادي،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬ليست‭ ‬بالقليلة‭ ‬منهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬حضّر‭ ‬نفسه‭ ‬جيدا‭ ‬للقاء‭ ‬الافتتاح،‭ ‬وعلى‭ ‬الجماهير‭ ‬مساندته‭ ‬ودعمه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخالدية‭.‬

أما‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬العصفور‭ ‬فقال‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬استعداداتنا‭ ‬جاءت‭ ‬جيدة،‭ ‬وهي‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬وسنواجه‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نوفق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬22‭ ‬مباراة‭ ‬سنلعبها‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭.‬

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