عبدالعزيز عبدو في المؤتمر الصحفي الأول:سنقابل الفريق ((الأفضل)) في افتتاح الدوري

عبدالعزيز عبدو في المؤتمر الصحفي الأول:سنقابل الفريق ((الأفضل)) في افتتاح الدوري
التاريخ
9/22/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سترة الكابتن عبدالعزيز عبدو أن فريقه سيقابل في افتتاح مبارياته بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي فريق الخالدية يوم غد الأحد، واصفا إياه بالفريق «الأفضل» حاليا من حيث اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الإدارة التي تعمل على تهيئة الفريق بالصورة المثلى.
وقال عبدو في أول مؤتمر صحفي عقده المركز الإعلامي للنادي: بدأنا الإعداد في الأول من شهر أغسطس الماضي وكانت المرحلة الأولى عبارة عن 20 يوما في البحرين، ومن ثم انتقلنا إلى معسكر جمهورية مصر بمدينة الإسماعلية والذي امتد قرابة 23 يوما، وخاض الفريق فيه 4 مباريات، اثنتين مع ناديين سعوديين، ومثلهما مع ناديين من مصر.
وأضاف: حققنا استفادة كبيرة من الإعداد، ونجحنا في بلوغ جزء من أهدافنا، والمهم أننا نمتلك حاليا أصغر معدل أعمار في الدوري بعمر متوسط 24 عاما، والفريق تغير عن الموسم الماضي بنسبة تصل إلى 90%، ولهذا نحن بحاجة للصبر والوقوف مع هذه المجموعة التي بإمكانها تقديم الأفضل مع مرور الوقت.
وبعث عبدو برسالة إلى جماهير النادي الستراوي، وقال: رسالتي أن تصبروا علينا، وأن تثقوا بالخامات والمواهب التي تحتضنها فئات النادي، لاسيما وأن هناك مجموعة ليست بالقليلة منهم، لافتا إلى أن الفريق حضّر نفسه جيدا للقاء الافتتاح، وعلى الجماهير مساندته ودعمه في مواجهة الخالدية.
أما اللاعب علي العصفور فقال خلال المؤتمر: استعداداتنا جاءت جيدة، وهي مستمرة منذ الأول من أغسطس وحتى الآن، وسنواجه في الافتتاح بطل الدوري في الموسم الماضي، ونأمل أن نوفق في تقديم أفضل ما لدينا، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه المواجهة هي واحدة من أصل 22 مباراة سنلعبها طوال الموسم.
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