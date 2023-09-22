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الأمريكي جيلين براون يزور تدريبات منتخب السلة

9/22/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيلين‭ ‬براون‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬بوسطن‭ ‬سيلتيكس‭ ‬بدوري‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ NBA ‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬زار‭ ‬اللاعب‭ ‬تدريبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

والتقى‭ ‬جيلين‭ ‬براون‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتحدث‭ ‬معهم‭ ‬وشارك‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬والتقط‭ ‬صورا‭ ‬تذكارية‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬السلاوي،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬برفقة‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬



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