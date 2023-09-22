الأمريكي جيلين براون يزور تدريبات منتخب السلة

الأمريكي جيلين براون يزور تدريبات منتخب السلة
التاريخ
9/22/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال الزيارة التي يقوم بها الأمريكي جيلين براون نجم فريق بوسطن سيلتيكس بدوري الجامعات الأمريكية لكرة السلة NBA إلى مملكة البحرين، زار اللاعب تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة التي تقام على صالة أم الحصم، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 التي ستقام في الصين خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر القادم.
والتقى جيلين براون اللاعبين وتحدث معهم وشارك إلى جانبهم في الحصة التدريبية والتقط صورا تذكارية مع نجوم منتخبنا السلاوي، وكانت هذه الزيارة برفقة محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة السلة.
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