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لقاء متجدد بين الجارين((بطل الكأس)) في مواجهة خاصة مع البسيتين ((الصاعد))

9/22/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لن‭ ‬تقل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬فالحالة‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لقبا‭ ‬غائبا‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬يبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رغبة‭ ‬جادة،‭ ‬وطموحات‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬سامي‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬والأنظار‭ ‬موجهة‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬لكونه‭ ‬يسعى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لوضع‭ ‬بصمته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭.‬

الحالة‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عقلية‭ ‬جديدة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬بالانتدابات‭ ‬والتعاقدات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬جودته،‭ ‬ونجاح‭ ‬فكر‭ ‬مدربه،‭ ‬وفاعلية‭ ‬رؤيته‭ ‬الإدارية،‭ ‬وكل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬منافسا‭ ‬سهلا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬لأن‭ ‬نظرية‭ ‬الهبوط‭ ‬والصعود‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬أصبحت‭ ‬ماضيا‭ ‬لا‭ ‬يودّ‭ ‬الحالاوية‭ ‬الرجوع‭ ‬إليه‭.‬

رغبة‭ ‬بسيتينية

في‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬البسيتين‭ ‬بقيادة‭ ‬الوطنيين‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬ومحمد‭ ‬المحرقي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الانطلاقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬بحوزته‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رينغو‭ ‬وعلي‭ ‬غالب‭ ‬وعيسى‭ ‬جهاد‭ ‬تمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬ولديها‭ ‬كل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬الفارق‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬توافرت‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭.‬

الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الصعوبة‭ ‬قد‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬صعد‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬آمال‭ ‬وتطلعات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجماهير‭ ‬النادي،‭ ‬وبالإمكان‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬البسيتينيون‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬السائد‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬التحفظ‭ ‬والحذر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬محببة‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬والمتابعين،‭ ‬لأننا‭ ‬نرغب‭ ‬برؤية‭ ‬الأهداف‭ ‬والجمل‭ ‬التكتيكية‭ ‬والهجوم‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬المرميين‭. ‬

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