منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر الممتاز تتواصل..الرفاع بقيادة الماحوزي يواجه النجمة المتجدد بملعب ((خليفة))

منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر الممتاز تتواصل..الرفاع بقيادة الماحوزي يواجه النجمة المتجدد بملعب ((خليفة))
التاريخ
9/22/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين جديدتين، حيث يلتقي الرفاع مع نظيره النجمة على ملعب مدينة خليفة الرياضية، في حين يواجه الحالة جاره البسيتين على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، وكلاهما عند الساعة السابعة مساء.
الرفاع بقيادة الماحوزي
يبدأ الرفاع مهمته لاستعادة اللقب من جديد إلى خزائنه بقيادة المدرب الوطني هشام الماحوزي الذي نجح بكل اقتدار في الموسم الماضي في إبقاء الشباب بدوري ناصر الممتاز، إثر تسلمه المهمة بالإعارة من نادي الخالدية، وهو ما جعل إدارة نادي الرفاع تستقدمه لمهمة الإشراف على فريقها بعد موسم لم يكن فيه السماوي على طبيعته المعتادة في المسابقة، كأكثر ناد حقق اللقب تحت مسمى المسابقة «دوري ناصر الممتاز».
النجمة المتجدد
في المقابل فإن فريق النجمة بقيادة مدربه الطموح إسماعيل كرامي قدّم موسما استثنائيا في دوري الدرجة الثانية العام الماضي، واستطاع بجدارة أن يحقق اللقب ويعود إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، وهذا الموسم سيشكّل علامة فارقة دون شك، وخصوصا أن النجمة غيّر العديد من لاعبيه، وتعاقد مع مجموعة كبيرة من الأسماء التي عمل عليها الجهاز الفني في الفترة الماضية.
ولا ننسى أن النجمة خاض معسكرا في الفترة القصيرة الماضية بمدينة صلالة العمانية، ونجح في تحقيق الفوز بمبارياته الثلاث التي لعبها هناك مع الأندية العمانية، وبالتالي فإن المدرب كرامي استقر بشكل كبير على مجموعة الأسماء التي سيعتمد عليها في البداية، مع وجود لاعبين وعناصر خبرة مثل محمد الرميحي وعيسى موسى وعبدالله عبدو ومحمد عبدالوهاب.
MENAFN22092023000055011008ID1107124359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.