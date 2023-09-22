Saturday, 23 September 2023 06:00 GMT

منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر الممتاز تتواصل..الرفاع بقيادة الماحوزي يواجه النجمة المتجدد بملعب ((خليفة))

9/22/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬جديدتين،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الحالة‭ ‬جاره‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وكلاهما‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬الماحوزي

يبدأ‭ ‬الرفاع‭ ‬مهمته‭ ‬لاستعادة‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬خزائنه‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬الشباب‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬إثر‭ ‬تسلمه‭ ‬المهمة‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬تستقدمه‭ ‬لمهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬فريقها‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيه‭ ‬السماوي‭ ‬على‭ ‬طبيعته‭ ‬المعتادة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬كأكثر‭ ‬ناد‭ ‬حقق‭ ‬اللقب‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬

النجمة‭ ‬المتجدد

في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الطموح‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬قدّم‭ ‬موسما‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬واستطاع‭ ‬بجدارة‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اللقب‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬مكانه‭ ‬الطبيعي‭ ‬بين‭ ‬الكبار،‭ ‬وهذا‭ ‬الموسم‭ ‬سيشكّل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬غيّر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬عليها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬خاض‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬الماضية‭ ‬بمدينة‭ ‬صلالة‭ ‬العمانية،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬العمانية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬كرامي‭ ‬استقر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬وعناصر‭ ‬خبرة‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعيسى‭ ‬موسى‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبدو‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالوهاب‭. ‬



MENAFN22092023000055011008ID1107124359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث