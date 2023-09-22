منافسات الجولة الأولى بدوري ناصر الممتاز تتواصل..الرفاع بقيادة الماحوزي يواجه النجمة المتجدد بملعب ((خليفة))

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬جديدتين،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الحالة‭ ‬جاره‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وكلاهما‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬الماحوزي

يبدأ‭ ‬الرفاع‭ ‬مهمته‭ ‬لاستعادة‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬خزائنه‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬الشباب‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬إثر‭ ‬تسلمه‭ ‬المهمة‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬تستقدمه‭ ‬لمهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬فريقها‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيه‭ ‬السماوي‭ ‬على‭ ‬طبيعته‭ ‬المعتادة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬كأكثر‭ ‬ناد‭ ‬حقق‭ ‬اللقب‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬

النجمة‭ ‬المتجدد

في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الطموح‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬قدّم‭ ‬موسما‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬واستطاع‭ ‬بجدارة‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬اللقب‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬مكانه‭ ‬الطبيعي‭ ‬بين‭ ‬الكبار،‭ ‬وهذا‭ ‬الموسم‭ ‬سيشكّل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬غيّر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬عليها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬خاض‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬الماضية‭ ‬بمدينة‭ ‬صلالة‭ ‬العمانية،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬العمانية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬كرامي‭ ‬استقر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬وعناصر‭ ‬خبرة‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعيسى‭ ‬موسى‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبدو‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالوهاب‭. ‬





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