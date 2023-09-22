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إلزام متعاقد على خدمات الكهرباء سداد أكثر من 22 ألف دينار متأخرات للهيئة

9/22/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬متعاقدا‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬سداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬متأخرات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفعت‭ ‬الهيئة‭ ‬دعواها‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬حتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬وإلزامه‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬الخدمة‭ ‬واستفاد‭ ‬بها‭ ‬وتقاعس‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬رسوم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬فترصد‭ ‬بذمته‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭. ‬

وقدمت‭ ‬الهيئة‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وكشف‭ ‬حساب‭ ‬بالرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬حيث‭ ‬تداولت‭ ‬المحكمة‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يحضر،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أن‭ ‬كمية‭ ‬ما‭ ‬يُستهلك‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬يتم‭ ‬قياسها‭ ‬بواسطة‭ ‬العدادات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أو‭ ‬بالطرق‭ ‬والأساليب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬مناسبة‭ ‬لذلك‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬تحصيل‭ ‬رسوم‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬بموجب‭ ‬فاتورة‭ ‬تعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬التي‭ ‬تسجلها‭ ‬العدادات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬بالأساليب‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬أو‭ ‬بالتقديرات‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬العداد‭ ‬ويجب‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬أو‭ ‬المدد‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الوزارة‭ ‬لذلك‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬انتفع‭ ‬بخدمات‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حساب‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بموجب‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والكشف‭ ‬التفصيلي‭ ‬بالمبالغ‭ ‬المترصدة‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬والتي‭ ‬تخضعها‭ ‬المحكمة‭ ‬لرقابتها‭ ‬وجود‭ ‬متأخرات‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬لم‭ ‬يسددها‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬المدعية‭ ‬و22500‭ ‬دينار‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الفواتير‭ ‬قيمة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الفعلي‭ ‬المستحق‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬وفقا‭ ‬للأسس‭ ‬المحاسبية‭ ‬المقررة‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة،‭ ‬وكان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬حتى‭ ‬يدفع‭ ‬بأي‭ ‬دفاع‭ ‬رغم‭ ‬إعلانه‭ ‬قانونا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إلزامه‭ ‬بسداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬للمدعية‭. ‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ ‬والفائدة‭ ‬بواقع‭ ‬2‭% ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المطالبة‭ ‬حتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬وألزمته‭ ‬بالمصاريف‭ ‬ومبلغ‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭. ‬

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