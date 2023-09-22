استئناف إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه جنوب إسرائيل

وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬الشباب‭ ‬الثائر‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البالونات‭ ‬الحارقة‮»‬‭ ‬باتجاه‭ ‬مستوطنات‭ ‬وبلدات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محاذية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭.‬‮

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فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬عبرية‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬عدة‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬بالونات‭ ‬حارقة‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬إصابات‭.‬‮

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‭ ‬وتوافد‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬شرق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬جديدة‭ ‬قرب‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭.‬‮

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ويلقى‭ ‬هؤلاء‭ ‬عبوات‭ ‬متفجرة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬والحجارة‭ ‬تجاه‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التي‭ ‬ترابط‭ ‬خلف‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭. ‬وترد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بإطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬وقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬لتفريق‭ ‬الشبان‭. ‬‮

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وكان‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قد‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬والاختناق،‭ ‬وصفت‭ ‬حالة‭ ‬أحدهم‭ ‬بالخطيرة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬مماثلة‭.‬‮

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عادت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬قرب‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬شرق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أيام‭ ‬الجمعة‭ ‬وفي‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسط‭ ‬رصد‭ ‬لتصعيد‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬حدة‭ ‬المواجهات‭.‬‮

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وأغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حاجز‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬المخصص‭ ‬لعبور‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬شرق‭ ‬القطاع‭.

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يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬شاب‭ ‬فلسطيني‭ ‬قتل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭.‬‮

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‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أصيب‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالرصاص‭ ‬المعدني‭ ‬والاختناق‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬الاستيطاني‭.‬‮

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إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬ناشطا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬وفصيل‭ ‬فلسطيني‭ ‬مسلح‭. ‬وهذا‭ ‬سادس‭ ‬فلسطيني‭ ‬يقتل‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬‮«‬مشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬فتحوا‭ ‬النار‭ ‬وألقوا‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬القوات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬لقرية‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ ‬قرب‭ ‬جنين‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬اصيب‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬بطنه‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬يدعى‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أبو‭ ‬الحسن‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬وينتمي‭ ‬إلى‭ ‬صفوفها‭. ‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬252‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬204‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وشرق‭ ‬القدس‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬فلسطينية‭. ‬‮

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وتحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عميات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬منها‭ ‬مخيمات‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬ونابلس‭ ‬وأريحا‭ ‬وطولكرم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬اعتقال‭. ‬

وأدّت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬المتصاعدة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬239‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬و32‭ ‬إسرائيليًا‭ ‬وأوكرانية‭ ‬وإيطالي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتعداد‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬