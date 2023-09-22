قائدا طرفي الصراع في السودان يتبادلان الاتهامات في خطابين أمام الأمم المتحدة

ودعا‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬والتعامل‭ ‬الحاسم‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يدعمها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬السودان‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬تام‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭.‬

وتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬شرارة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬وأثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭. ‬

ومعظم‭ ‬رسائل‭ ‬حميدتي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬صوتية،‭ ‬ومكان‭ ‬وجوده‭ ‬مثار‭ ‬تكهنات‭. ‬

وفي‭ ‬تسجيل‭ ‬الخميس،‭ ‬ظهر‭ ‬حميدتي‭ ‬بالزي‭ ‬العسكري‭ ‬وهو‭ ‬جالس‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬وخلفه‭ ‬العلم‭ ‬الوطني‭ ‬السوداني‭ ‬بينما‭ ‬يقرأ‭ ‬خطابه‭. ‬ولم a ‭ ‬يكن‭ ‬مكانه‭ ‬واضحا‭. ‬

وجدد‭ ‬حميدتي‭ ‬الالتزام‭ ‬بعملية‭ ‬سلمية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬تام‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭ ‬للسماح‭ ‬بمرور‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وإطلاق‭ ‬محادثات‭ ‬سياسية‭ ‬جادة‭ ‬وشاملة‭.‬

وقد‭ ‬فشلت‭ ‬مساع‭ ‬سابقة،‭ ‬تضمنت‭ ‬تأكيدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬بتطلعهما‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الصراع‭ ‬وكذلك‭ ‬إعلانات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬لوقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء‭ ‬أو‭ ‬لمنع‭ ‬تدهور‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬

وقال‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬خطابه‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬نمد‭ ‬أيادينا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬إيقاف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬ورفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬مازال‭ ‬ملتزما‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬مدني‭.‬

ودعا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والمليشيات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬كمجموعات‭ ‬إرهابية،‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬أيا‭ ‬منها‭. ‬وأكد‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬التعامل‭ ‬الحاسم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يدعمها‭. ‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بسبب‭ ‬خطط‭ ‬لدمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬سياسي،‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬انتفاضة‭ ‬شعبية‭.‬

ويقول‭ ‬شهود‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬يستخدم‭ ‬المدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬بالخرطوم‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬ترتكب‭ ‬أعمال‭ ‬نهب‭ ‬وعنف‭ ‬جنسي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عرقي‭ ‬في‭ ‬دارفور‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬سعت‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬لكن‭ ‬العملية‭ ‬تعثرت‭ ‬وسط‭ ‬مبادرات‭ ‬دولية‭ ‬موازية‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬