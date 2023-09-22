نقابة التربويين البحرينية تنظم ملتقى تربويا حول اختبار ILETS غدا

وأكدت‭ ‬شمسان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬راسخًا‭ ‬لأهمية‭ ‬خلق‭ ‬البيئة‭ ‬المواتية‭ ‬للتهيئة‭ ‬القبلية‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الامتحانات‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬اجتيازها‭ ‬يعد‭ ‬رصيدًا‭ ‬لتأمين‭ ‬قبول‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التمهيدية،‭ ‬بما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬اختصار‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬للتخرج‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭. ‬وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬نقابة‭ ‬التربويين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرها‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬لما‭ ‬أبداه‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬استراتيجي‭ ‬فاعل‭ ‬لإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬وتنمية‭ ‬الجوانب‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهارية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للمرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬وإعدادهم‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬الامتحانات‭ ‬للوفاء‭ ‬بمتطلبات‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمنة‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬منتسبو‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعداد‭ ‬الطلبة؛‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فاعلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬