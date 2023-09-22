نقابة التربويين البحرينية تنظم ملتقى تربويا حول اختبار ILETS غدا
التاريخ
9/22/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت رئيسة نقابة التربويين البحرينية صفية شمسان أولياء أمور طلبة المرحلة الثانوية والمهتمين بالشأن التعليمي إلى المشاركة الفاعلة في الملتقى التربوي التعريفي باختبار IELTS ، الذي تنظمه النقابة بمشاركة نخبة من التربويين في مملكة البحرين وشركائها الاستراتيجيين عصر غد الأحد في مقر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بمدينة عيسى.
وأكدت شمسان في تصريح صحفي أن الملتقى يأتي تأكيدًا راسخًا لأهمية خلق البيئة المواتية للتهيئة القبلية للتدريب على هذه الامتحانات والمهارات التي تركز عليها، إذ إن اجتيازها يعد رصيدًا لتأمين قبول سريع في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، داخل مملكة البحرين أو خارجها، كما يمكن أن يحقق للطلاب والطالبات الإعفاء من البرامج التمهيدية، بما يساعدهم على اختصار المدة الزمنية للتخرج في برامج البكالوريوس. وأعربت رئيسة نقابة التربويين البحرينية عن بالغ تقديرها للدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، لما أبداه من تخطيط استراتيجي فاعل لإدارة العمليات التعليمية ووضع الخطط التطويرية التي من شأنها تحسين الخدمات والارتقاء بمخرجات التعليم وتنمية الجوانب الشخصية والمهارية والأكاديمية لدى الطلبة وتهيئتهم للمرحلة الجامعية وإعدادهم لخوض هذه الامتحانات للوفاء بمتطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج مملكة البحرين، مثمنة كافة الجهود الوطنية التي يبذلها منتسبو الوزارة في سبيل إعداد الطلبة؛ ليكونوا عناصر فاعلة قادرة على مواكبة كافة المستجدات في مختلف المراحل الدراسية.
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