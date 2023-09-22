غدا مع العدد ملحق الخليج الطبي مجانا
التاريخ
9/22/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصدر «أخبار الخليج» مع عدد غد الأحد ملحق «الخليج الطبي» مجانا، نسلط الضوء في عدد شهر سبتمبر على مجموعة من الموضوعات الطبية المتخصصة للتوعية ضد بعض أنواع سرطانات هذا الشهر المعروفة ويتحدث عن أحدث طرق العلاج والتشخيص نخبة من الأطباء، وملف خاص بمناسبة العودة إلى المدارس وإلى روتين الحياة الطبيعي بموضوعات صحية وإرشادية لمختلف أفراد الأسرة.
كما يضم العدد بين صفحاته مجموعة من الحوارات الطبية المتنوعة والمختارة مع أكثر من طبيب مختص لنتعرف على أحدث العلاجات والتطورات الطبية.. انتظروا عدد غد الأحد.
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