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غدا مع العدد ملحق الخليج الطبي مجانا

9/22/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصدر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬الخليج‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬مجانا،‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬للتوعية‭ ‬ضد‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬سرطانات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬المعروفة‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬والتشخيص‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء،‭ ‬وملف‭ ‬خاص‭ ‬بمناسبة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬وإلى‭ ‬روتين‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعي‭ ‬بموضوعات‭ ‬صحية‭ ‬وإرشادية‭ ‬لمختلف‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭.‬

كما‭ ‬يضم‭ ‬العدد‭ ‬بين‭ ‬صفحاته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحوارات‭ ‬الطبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمختارة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬لنتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬العلاجات‭ ‬والتطورات‭ ‬الطبية‭.. ‬انتظروا‭ ‬عدد‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭.‬

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