((رئيس هيئة جودة التعليم)): البحرين تواصل جهودها لتنميـة وتعزيـز تنافسـية قطاعـي التعليـم والتدريب

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬اجتماع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الإطار‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بضمان‭ ‬الجودة‭ ‬وأطر‭ ‬المؤهلات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والإطار‭ ‬الإسكتلندي،‭ ‬وقعتها‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬مصطفى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة؛‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬بولين‭ ‬رادكليف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأستاذة‭ ‬عصمت‭ ‬جعفر‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬والامتحانات‭ ‬الوطنية‭.‬

ويأتي‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬استمرارًا‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين،‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬بناءً‭ ‬عليها‭ ‬محاذاة‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تصنيف‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬الوطنية‭ ‬حسب‭ ‬تدرج‭ ‬مستويات‭ ‬التعلم‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتصميم‭ ‬الإطار‭ ‬وإدارته‭ ‬ومواءمته‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬المذكرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاعتراف‭ ‬المتبادل‭ ‬للمؤهلات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬بنود‭ ‬المذكرة‭ ‬التطوير‭ ‬المهني،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬لموظفي‭ ‬الهيئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬ونقل‭ ‬الخبرات‭. ‬