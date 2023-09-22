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مطالبات نيابية بتشديد الرقابة المرورية والصحية على سائقي الـ((دليفري))

9/22/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تقدمت‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المخصصة‭ ‬لتوصيل‭ ‬طلبات‭ ‬المطاعم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المرورية‭ ‬والصحية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بالتجاوزات‭ ‬المرتكبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سائقي‭ ‬هذه‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وضرورة‭ ‬الرقابة‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للمخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬المقترفة‭ ‬من‭ ‬قبلهم،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬اشتراطات‭ ‬للصحة‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬حمل‭ ‬الطعان‭ ‬المثبتة‭ ‬خلف‭ ‬الدراجات‭.‬

ولفتت‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬مبررات‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬تلك‭ ‬التجاوزات‭ ‬المرورية‭ ‬جسامة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬السائقين‭ ‬استغلالهم‭ ‬الأرصفة‭ ‬وممرات‭ ‬المشاة‭ ‬كطرق‭ ‬مختصرة‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬المشاة‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬وسائقي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للخطر،‭ ‬ما‭ ‬يوجب‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الانتهاكات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الصناديق‭ ‬المثبتة‭ ‬خلف‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لسائقي‭ ‬الـ«دليفري‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬فيها‭ ‬الأطعمة‭ ‬تستوجب‭ ‬تطبيق‭ ‬شروط‭ ‬صحية‭ ‬ومعايير‭ ‬نظافة‭ ‬لسلامة‭ ‬وصحة‭ ‬الأغذية‭ ‬المنقولة‭ ‬من‭ ‬المطاعم،‭ ‬لتفادي‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬وحالات‭ ‬التسمم‭ ‬ونقل‭ ‬العدوى،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬شوهد‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قيام‭ ‬عامل‭ ‬توصيل‭ ‬يأكل‭ ‬من‭ ‬وجبات‭ ‬الزبائن‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يغلقها‭ ‬ويعيد‭ ‬ترتيبها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الخلفي‭ ‬للدراجة‭ ‬النارية،‭ ‬لذلك‭ ‬وجب‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬الـ«دليفري‮»‬‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬السلوكيات‭ ‬المرفوضة‭.‬

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