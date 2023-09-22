مطالبات نيابية بتشديد الرقابة المرورية والصحية على سائقي الـ((دليفري))

مطالبات نيابية بتشديد الرقابة المرورية والصحية على سائقي الـ((دليفري))
التاريخ
9/22/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
تقدمت النائب د. مريم الظاعن باقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الدراجات النارية المخصصة لتوصيل طلبات المطاعم من الناحية المرورية والصحية، في ظل ما وصفته بالتجاوزات المرتكبة من قبل سائقي هذه الدراجات النارية وضرورة الرقابة عليهم من خلال وضع حد للمخالفات المرورية المقترفة من قبلهم، ومن خلال تحديد اشتراطات للصحة على صناديق حمل الطعان المثبتة خلف الدراجات.
ولفتت النائب في مبررات المقترح برغبة المقدم إلى أنه من أكثر تلك التجاوزات المرورية جسامة لهؤلاء السائقين استغلالهم الأرصفة وممرات المشاة كطرق مختصرة ما يعرض حياة المشاة ومستخدمي الطريق وسائقي الدراجات الهوائية للخطر، ما يوجب وضع حد لهذه الانتهاكات.
وأضافت أن الصناديق المثبتة خلف الدراجات النارية لسائقي الـ«دليفري» التي تحمل فيها الأطعمة تستوجب تطبيق شروط صحية ومعايير نظافة لسلامة وصحة الأغذية المنقولة من المطاعم، لتفادي التسبب في انتشار الأمراض وحالات التسمم ونقل العدوى، موضحة أنه شوهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام عامل توصيل يأكل من وجبات الزبائن ومن ثم يغلقها ويعيد ترتيبها من جديد في الصندوق الخلفي للدراجة النارية، لذلك وجب تقديم هذا المقترح برغبة من أجل تشديد الرقابة الصحية على سائقي الـ«دليفري» ووضع حد لهذه السلوكيات المرفوضة.
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