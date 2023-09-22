قائد فيلق القدس زار سوريا للإشراف على مناورات مشتركة

قائد فيلق القدس زار سوريا للإشراف على مناورات مشتركة
التاريخ
9/22/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران – الوكالات: زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، سوريا حيث أشرف على مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين الحليفين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في أمس.
وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء مساء الخميس أن قاآني، بحث مع مسؤولين سوريين كبار التقاهم في دمشق، سبل «التصدي للتحديات العسكرية والأمنية التي تواجه سوريا». إلى ذلك أوردت «تسنيم» أن قاآني أشرف على مناورة عسكرية إيرانية سورية مشتركة.
وأفادت الوكالة بأنه أشاد بـ «العلاقات الأخوية» بين سوريا وإيران، مؤكدا أن إيران «ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات».
وعُيّن قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً للواء قاسم سليماني الذي اغتيل بنيران مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد عام 2020.
ويشكل فيلق القدس ذراع الحرس خارج الحدود. وأدرجته الولايات المتحدة على قائمتها لـ«المنظمات الإرهابية» في عام 2019، في حين تؤكد إيران أن أنشطتها في الخارج تصب في سياق التعاون الإقليمي الهادف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التدخل الغربي.
وإيران حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت له الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري منذ بدأ الحرب في 2011 بعد قمع تظاهرات مناهضة للنظام.
وساعد دعم طهران السلطات السورية على استعادة معظم الأراضي التي خسرتها في بداية النزاع، وسمح لإيران بتأدية دور مهم بينما يسعى الأسد إلى التركيز على إعادة الإعمار.
وتنتشر المليشيات التابعة للحرس الثوري في أنحاء عدة من سوريا، لكن طهران تنفي إرسال قوات للقتال في سوريا، قائلة إن لديها مستشارين عسكريين فقط في البلاد التي مزقتها الحرب.
MENAFN22092023000055011008ID1107124350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.