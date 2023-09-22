قائد فيلق القدس زار سوريا للإشراف على مناورات مشتركة

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬قاآني،‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬سوريين‭ ‬كبار‭ ‬التقاهم‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬سبل‭ ‬‮«‬التصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أوردت‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قاآني‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬مناورة‭ ‬عسكرية‭ ‬إيرانية‭ ‬سورية‭ ‬مشتركة‭.

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وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬بأنه‭ ‬أشاد‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الأخوية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬وإيران،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬ستقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وقيادته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‮»‬‭. ‬

وعُيّن‭ ‬قاآني‭ ‬قائداً‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬خلفاً‭ ‬للواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬بنيران‭ ‬مسيّرة‭ ‬أمريكية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬

ويشكل‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬ذراع‭ ‬الحرس‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭. ‬وأدرجته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬لـ«المنظمات‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تؤكد‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬ومنع‭ ‬التدخل‭ ‬الغربي‭.

‬وإيران‭ ‬حليف‭ ‬رئيسي‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬وقدمت‭ ‬له‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬بعد‭ ‬قمع‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭. ‬

وساعد‭ ‬دعم‭ ‬طهران‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬معظم‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬النزاع،‭ ‬وسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بتأدية‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬الأسد‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭.

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وتنتشر‭ ‬المليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬تنفي‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭. ‬