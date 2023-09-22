Saturday, 23 September 2023 05:59 GMT

إيران تستعرض الطائرة المسيرة ((الأطول مدى)) في ذكرى الحرب مع العراق

9/22/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬استعرضت‭ ‬أمس‭ ‬معداتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬منها‭ ‬‮«‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬الأطول‭ ‬مدى‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬وصواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وفرط‭ ‬صوتية‭.‬

وقالت‭ ‬التقارير‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بثه‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وإن‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬مهاجر‭ ‬وشاهد‭ ‬وآرش‭.‬

أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬صنعت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬متقدمة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬مهاجر‭-‬10‭ ‬بتحسينات‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬وفترة‭ ‬التحليق‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬حمولة‭ ‬أكبر‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬مدى‭ ‬الطائرة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ألفي‭ ‬كيلومتر‭ ‬ويمكنها‭ ‬الطيران‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬حمولتها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬كيلوجرام،‭ ‬أي‭ ‬مثلي‭ ‬الحمولة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬مهاجر‭-‬6‭ ‬نقلها‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124349

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث