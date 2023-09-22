إيران تستعرض الطائرة المسيرة ((الأطول مدى)) في ذكرى الحرب مع العراق

وقالت‭ ‬التقارير‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بثه‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وإن‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬مهاجر‭ ‬وشاهد‭ ‬وآرش‭.‬

أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬صنعت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬متقدمة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬مهاجر‭-‬10‭ ‬بتحسينات‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬وفترة‭ ‬التحليق‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬حمولة‭ ‬أكبر‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬مدى‭ ‬الطائرة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ألفي‭ ‬كيلومتر‭ ‬ويمكنها‭ ‬الطيران‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬حمولتها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬كيلوجرام،‭ ‬أي‭ ‬مثلي‭ ‬الحمولة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬مهاجر‭-‬6‭ ‬نقلها‭.‬