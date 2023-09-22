إيران تستعرض الطائرة المسيرة ((الأطول مدى)) في ذكرى الحرب مع العراق

إيران تستعرض الطائرة المسيرة ((الأطول مدى)) في ذكرى الحرب مع العراق
التاريخ
9/22/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران - (رويترز): قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن إيران استعرضت أمس معداتها العسكرية في ذكرى الحرب مع العراق في الثمانينيات، منها «الطائرة المسيرة الأطول مدى في العالم» وصواريخ باليستية وفرط صوتية.
وقالت التقارير إن الطائرة المسيرة «تم الكشف عنها» في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وإن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال الفعالية تحمل أسماء مهاجر وشاهد وآرش.
أعلنت إيران الشهر الماضي أنها صنعت طائرة مسيرة متقدمة تحمل اسم مهاجر-10 بتحسينات في مدى وفترة التحليق مع القدرة على نقل حمولة أكبر. وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن مدى الطائرة يصل إلى ألفي كيلومتر ويمكنها الطيران مدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوجرام، أي مثلي الحمولة التي يمكن للطائرة المسيرة مهاجر-6 نقلها.
MENAFN22092023000055011008ID1107124349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.