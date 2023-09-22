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متهم في إطار اعتداءات 11 سبتمبر يعتبر غير أهل للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

9/22/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬غوانتانامو‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بإمكانها‭ ‬محاكمة‭ ‬رمزي‭ ‬بن‭ ‬الشيبة،‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اعتداءات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2001،‭ ‬بسبب‭ ‬التبعات‭ ‬النفسية‭ ‬للتعذيب‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬اعتقاله،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬بن‭ ‬الشيبة‭ ‬اليمني‭ ‬البالغ‭ ‬51‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬يواجهون‭ ‬فيها‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬العسكري‭ ‬الكولونيل‭ ‬ماثيو‭ ‬ماكول‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬وضعه‭ ‬النفسي‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭ ‬الصحفي‭.
‬واعتبر‭ ‬الأطباء‭ ‬النفسيون‭ ‬العسكريون‭ ‬أن‭ ‬حالته‭ ‬تجعله‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬طبيعة‭ ‬الآلية‭ ‬بحقّه‭ ‬وعلى‭ ‬التعاون‭ ‬بصورة‭ ‬منطقية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬دفاعه،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭. ‬

وشخّص‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬غوانتانامو‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬إصابة‭ ‬بن‭ ‬الشيبة‭ ‬باضطراب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة‭ ‬وأعراض‭ ‬نفسية‭ ‬ثانوية‭ ‬مثل‭ ‬اضطراب‭ ‬التوهّم‭.
‬ويشكو‭ ‬بن‭ ‬الشيبة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوى‭ ‬خفية‭ ‬تعذّبه،‭ ‬فتجعل‭ ‬زنزانته‭ ‬وسريره‭ ‬يرتجّان‭ ‬وتلسع‭ ‬أعضاءه‭ ‬التناسلية‭ ‬وتحرمه‭ ‬من‭ ‬النوم‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬محاميه‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬تعرض‭ ‬للتعذيب‭ ‬بأيدي‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭)‬،‭ ‬وأصيب‭ ‬باختلال‭ ‬نفسيّ‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬السي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬تقنيات‭ ‬الاستجواب‭ ‬المشددة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تتضمن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬والإيهام‭ ‬بالغرق‭ ‬والضرب‭.
‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬بن‭ ‬الشيبة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تمهيدية‭ ‬قبل‭ ‬المحاكمة،‭ ‬مع‭ ‬خالد‭ ‬شيخ‭ ‬محمد،‭ ‬العقل‭ ‬المدبر‭ ‬لاعتداءات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين،‭ ‬جميعهم‭ ‬معتقلون‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬جوانتانامو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محاكمتهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وذكرت‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الجلسة‭ ‬التمهيدية‭ ‬أمس‭. ‬

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