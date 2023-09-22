الصين وسوريا تعلنان إقامة ((شراكة استراتيجية))

وهذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬للأسد‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقدين‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬الحليفة،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬يجهد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الحرب‭.

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والصين‭ ‬ثالث‭ ‬دولة‭ ‬غير‭ ‬عربية‭ ‬يزورها‭ ‬الأسد‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭. ‬

واستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬نظيره‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ (‬شرق‭) ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭. ‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع،‭ ‬‮«‬سنعلن‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬اليوم‭ ‬إقامة‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وسوريا،‭ ‬التي‭ ‬ستصبح‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭. ‬

ووقف‭ ‬الأسد‭ ‬قبالته‭ ‬محاطاً‭ ‬بوفد‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬مزيّنة‭ ‬بلوحة‭ ‬جدارية‭ ‬ضخمة‭ ‬تمثّل‭ ‬سور‭ ‬الصين‭ ‬العظيم،‭ ‬وقد‭ ‬رُفع‭ ‬العلمان‭ ‬الصيني‭ ‬والسوري‭. ‬

وأضاف‭ ‬شي‭ ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬المليء‭ ‬بعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين،‭ ‬الصين‭ ‬مستعدّة‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬والدعم‭ ‬القوي‭ ‬المتبادل‭ ‬بينهما،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الودّي،‭ ‬والدفاع‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬عن‭ ‬الإنصاف‭ ‬والعدالة‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬

والصين‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬أحد‭ ‬حلفاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري،‭ ‬منحته‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬عبر‭ ‬الامتناع‭ ‬بانتظام‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬المعادية‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭. ‬

وأكد‭ ‬شي‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬صمدت‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬التغيّرات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تعزّزت‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬تطلّعه‭ ‬لـ«دور‭ ‬الصين‭ ‬البنّاء‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬ونرفض‭ ‬كل‭ ‬محاولات‭ ‬إضعاف‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬عبر‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الصين‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬خلق‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬مهمة‭ ‬بتوقيتها‭ ‬وظروفها‭ ‬حيث‭ ‬يتشكّل‭ ‬اليوم‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬سوف‭ ‬يعيد‭ ‬إرساء‭ ‬التوازن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدوليين،‭ ‬ومن‭ ‬واجبنا‭ ‬جميعاً‭ ‬التقاط‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬وواعد‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يؤسّس‭ ‬لقاؤنا‭ ‬اليوم‭ ‬لتعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬وطويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭...‬‮»‬‭. ‬

وتشكّل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬خطوة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬متقدمة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬يغادر‭ ‬بلاده‭. ‬

كما‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬بعد‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السويداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬للمطالبة‭ ‬برحيله‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬لإعلان‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬استراتيجية‮»‬‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬ودمشق‭ ‬أعلنتا‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الودي‮»‬‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬سيواصل‭ ‬الجانب‭ ‬الصيني‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬بوسعه‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬لسوريا،‭ ‬ويدعم‭ ‬الجهود‭ ‬السورية‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والانتعاش‭ ‬في‭ ‬التنمية‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬سانا،‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬واتفاقات‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬وتجاري‭.‬