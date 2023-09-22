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درنة تنظم الشهر المقبل مؤتمرا لإعادة إعمارها بعد الفيضانات

9/22/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بنغازي‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬ستنظم‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬مؤتمرا‭ ‬دوليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬فيضانات‭ ‬فتاكة،‭ ‬بهدف‭ ‬إعادة‭ ‬إعمارها‭. ‬

ضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬القوية‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأدت‭ ‬الأمطار‭ ‬المتساقطة‭ ‬بكميات‭ ‬هائلة‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬سدّين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬فتدفقت‭ ‬المياه‭ ‬بقوة‭ ‬وبارتفاع‭ ‬أمتار‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬نهر‭ ‬يكون‭ ‬عادة‭ ‬جافا،‭ ‬وجرفت‭ ‬معها‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بأبنيتها‭ ‬وبناها‭ ‬التحتية‭ ‬وآلاف‭ ‬الأشخاص‭. ‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬أسامة‭ ‬سعد‭ ‬حماد‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تدعو‭ ‬الحكومة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬لتنظيمه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬الرؤى‭ ‬الحديثة‭ ‬والسريعة‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬نزولا‭ ‬عند‭ ‬رغبة‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬المنكوبة‭ ‬والمدن‭ ‬والمناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الاعصار‭ ‬دانيال‮»‬‭. ‬

أودت‭ ‬الفيضانات‭ ‬بـ3351‭ ‬شخصاً‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬مؤقتة،‭ ‬لكن‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭. ‬وتخشى‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬دولية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭.
‬وأعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬المأساة‭ ‬تسببت‭ ‬بنزوح‭ ‬43059‭ ‬شخصاً‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬دفع‭ ‬الكثير‭ ‬من‮»‬‭ ‬النازحين‭ ‬داخل‭ ‬درنة‭ ‬إلى‭ ‬مغادرتها‭ ‬للتوجه‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‭. ‬

وعادت‭ ‬خدمة‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬والانترنت‭ ‬إلى‭ ‬درنة‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬استمر‭ ‬يومين،‭ ‬وجاء‭ ‬عقب‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬لسكانها‭ ‬الإثنين‭. ‬

وتجمع‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وأطلقوا‭ ‬هتافات‭ ‬منددة‭ ‬بسلطات‭ ‬الشرق‭ ‬التي‭ ‬يجسدها‭ ‬البرلمان‭ ‬ورئيسه‭. ‬وطالبوا‭ ‬بمحاسبة‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬الكبيرة‭. ‬

وأفادت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬توقيف‭ ‬معارضين‭ ‬ومتظاهرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬منددة‭ ‬بـ«جهود‭.. ‬لضبط‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وتقييدها‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬سلطات‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ترفع‭ ‬فورا‭ ‬القيود‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتضررة‮»‬‭. ‬

والسدّان‭ ‬اللذان‭ ‬انهارا‭ ‬كانت‭ ‬تظهر‭ ‬عليهما‭ ‬تشققات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬لكشف‭ ‬الملابسات‭. ‬

وقال‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الإسناد‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ (‬ World ‭ ‬ Weather ‭ ‬ Attribution ‭) ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬فيضانات‭ ‬بالقوة‭ ‬التي‭ ‬شوهدت‭ ‬خلال‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬حدث‭ ‬يحصل‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬300‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬عام‭. ‬

ورأوا‭ ‬أن‭ ‬الأمطار‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬بسبب‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬الإنسان،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬

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