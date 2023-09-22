Saturday, 23 September 2023 05:59 GMT

وزير الإعلام: العلاقات البحرينية السعودية نموذج متفرد في المحبة والأخوة بين الأشقاء

9/22/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬شكلت‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬وستظل‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬نموذجًا‭ ‬متفردًا‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المحبة‭ ‬والأخوة‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وذلك‭ ‬ارتكازًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬متبادل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الخير‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مشترك،‭ ‬ووشائج‭ ‬قربى‭ ‬ذات‭ ‬جذور‭ ‬ممتدة،‭ ‬وتقارب‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬والمنطلقات‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والرخاء‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬نماءً‭ ‬مستمرًا‭ ‬وتزداد‭ ‬قوةً‭ ‬وتماسكًا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ومساعيهما‭ ‬الخيرة‭ ‬للدفع‭ ‬بوتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬الآفاق‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

وتقدم‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬والغالية‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الداعمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬تعكس‭ ‬قوة‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والمودة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وستظل‭ ‬أبد‭ ‬الدهر‭ ‬شاهدةً‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بينهما،‭ ‬ورغبة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬الأكيدة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والأمان،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وازدهارًا،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بمواقفها‭ ‬الحكيمة‭ ‬وسياساتها‭ ‬المتزنة‭ ‬تمثل‭ ‬سندًا‭ ‬قويًا‭ ‬لأشقائها،‭ ‬وعنصرًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الصف،‭ ‬وبمبادراتها‭ ‬العديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لكل‭ ‬المحاولات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬تمثل‭ ‬يوم‭ ‬فرح‭ ‬ليس‭ ‬لأشقائنا‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتنوعة‭ ‬احتفاءً‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية،‭ ‬وتجسيدًا‭ ‬لما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬فريدة‭ ‬ومتميزة‮»‬‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث