وزير الإعلام: العلاقات البحرينية السعودية نموذج متفرد في المحبة والأخوة بين الأشقاء

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬نماءً‭ ‬مستمرًا‭ ‬وتزداد‭ ‬قوةً‭ ‬وتماسكًا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ومساعيهما‭ ‬الخيرة‭ ‬للدفع‭ ‬بوتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬الآفاق‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

وتقدم‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وللشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬والغالية‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والازدهار‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الداعمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬تعكس‭ ‬قوة‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والمودة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وستظل‭ ‬أبد‭ ‬الدهر‭ ‬شاهدةً‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بينهما،‭ ‬ورغبة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬الأكيدة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والأمان،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وازدهارًا،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بمواقفها‭ ‬الحكيمة‭ ‬وسياساتها‭ ‬المتزنة‭ ‬تمثل‭ ‬سندًا‭ ‬قويًا‭ ‬لأشقائها،‭ ‬وعنصرًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الصف،‭ ‬وبمبادراتها‭ ‬العديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لكل‭ ‬المحاولات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬تمثل‭ ‬يوم‭ ‬فرح‭ ‬ليس‭ ‬لأشقائنا‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتنوعة‭ ‬احتفاءً‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية،‭ ‬وتجسيدًا‭ ‬لما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬فريدة‭ ‬ومتميزة‮»‬‭.‬