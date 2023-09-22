وهيب الناصر: توافق جميل بين تاريخ لحدث وطني وآخر فلكي

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬مزايا‭ ‬للانقلابين‭ ‬الربيعي‭ ‬والخريفي،‭ ‬فهما‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬محور‭ ‬ميلان‭ ‬الشمس‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬صفرا،‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تسميته‭ ‬اعتدال‭ ‬إذ‭ ‬بعدها‭ ‬يكون‭ ‬ميل‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭ ‬يوميا‭ ‬ليكون‭ + ‬23‭.‬45‭ ‬ ° ‭ (‬الانقلاب‭ ‬الصيفي‭ ‬ – ‭ ‬أطول‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭ ) ‬ثم‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬ميلها‭ ‬في‭ ‬التناقص‭ ‬ليكون‭ - ‬23‭.‬45‭

(‬الانقلاب‭ ‬الشتوي‭ ‬ – ‭ ‬أقل‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭)

‬ثم‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭.‬

وعند‭ ‬الإعتدال،‭ ‬نظريا‭ ‬تتساوى‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬والنهار،‭ ‬ويكون‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬معتدلا‭ ‬ويصلح‭ ‬للترحال،‭ ‬أي‭ ‬فيه‭ ‬اعتدال‭ ‬الطقس‭ (‬يكون‭ ‬بين‭ ‬الدفء‭ ‬والبرد‭). ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬عند‭ ‬موعد‭ ‬الاعتدال،‭ ‬يكون‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬تماما،‭ ‬وغروبها‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬الغرب‭ ‬تماما،‭ ‬وفيه‭ ‬أواخر‭ ‬سهيل‭ ‬وموسم‭ ‬الوسم،‭ ‬وعند‭ ‬موعد‭ ‬الاعتدال‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬دخلنا‭ ‬في‭ ‬الزبرة‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬برودة‭ ‬الليل‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬وتقل‭ ‬الرطوبة‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجزرية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬