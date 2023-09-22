وهيب الناصر: توافق جميل بين تاريخ لحدث وطني وآخر فلكي

وهيب الناصر: توافق جميل بين تاريخ لحدث وطني وآخر فلكي
التاريخ
9/22/2023 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي إن المغفور له،
الملك عبدالعزيز اختار يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية، وهذا التاريخ يصادف سنويا موعد الاعتدال الخريفي ، وفي الغالب إما 23 سبتمبر (بنسبة 64 % ) أو 22 سبتمبر ( بنسبة
35 % ) أو 21 سبتمبر أو 24 سبتمبر (1 % ) ، ولم يحدث أن كان موعد الاعتدال الخريفي في 21 سبتمبر في عدة ألفيات، وسيحدث مرتين في القرن الواحد والعشرين
(عام 2092 و 2096) أما حدوث الاعتدال في 24 سبتمبر فسيكون في عام 2303 ! وفي هذا العام (2023) يدخل الاعتدال الخريفي يوم السبت 23 سبتمبر في الساعة 6:00 صباحا.
وأضاف أن هناك عدة مزايا للانقلابين الربيعي والخريفي، فهما الموعد الذي يكون محور ميلان الشمس بالنسبة إلى الأرض صفرا، لذلك تم تسميته اعتدال إذ بعدها يكون ميل الشمس في الزيادة يوميا ليكون + 23.45 ° (الانقلاب الصيفي – أطول ساعات نهار ) ثم يتراجع إلى أن يصل إلى الصفر أو يكون ميلها في التناقص ليكون - 23.45
(الانقلاب الشتوي – أقل ساعات نهار)
ثم يتراجع إلى أن يصل إلى الصفر.
وعند الإعتدال، نظريا تتساوى ساعات الليل والنهار، ويكون الجو في شبه الجزيرة العربية معتدلا ويصلح للترحال، أي فيه اعتدال الطقس (يكون بين الدفء والبرد).
كما أن عند موعد الاعتدال، يكون شروق الشمس في جهة الشرق تماما، وغروبها في جهة الغرب تماما، وفيه أواخر سهيل وموسم الوسم، وعند موعد الاعتدال نكون قد دخلنا في الزبرة التي تزداد برودة الليل تدريجيا في المناطق الصحراوية وتقل الرطوبة تدريجيا في المناطق الجزرية في الخليج العربي.
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