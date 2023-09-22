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وهيب الناصر: توافق جميل بين تاريخ لحدث وطني وآخر فلكي

9/22/2023 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إن‭ ‬المغفور‭ ‬له،‭
‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬اختار‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬جمادى‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1351هـ‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬1932م‭ ‬يوماً‭ ‬لإعلان‭ ‬قيام‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهذا‭ ‬التاريخ‭ ‬يصادف‭ ‬سنويا‭ ‬موعد‭ ‬الاعتدال‭ ‬الخريفي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الغالب‭ ‬إما‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ (‬بنسبة‭ ‬64 % ‭) ‬أو‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ( ‬بنسبة‭
‬35 % ‭ ) ‬أو‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬أو‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ (‬1‭ ‬ % ‭) ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬موعد‭ ‬الاعتدال‭ ‬الخريفي‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ألفيات،‭ ‬وسيحدث‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭
(‬عام‭ ‬2092‭ ‬و‭ ‬2096‭) ‬أما‭ ‬حدوث‭ ‬الاعتدال‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬فسيكون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2303‭ ! ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬2023‭) ‬يدخل‭ ‬الاعتدال‭ ‬الخريفي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬صباحا‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬مزايا‭ ‬للانقلابين‭ ‬الربيعي‭ ‬والخريفي،‭ ‬فهما‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬محور‭ ‬ميلان‭ ‬الشمس‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬صفرا،‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تسميته‭ ‬اعتدال‭ ‬إذ‭ ‬بعدها‭ ‬يكون‭ ‬ميل‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭ ‬يوميا‭ ‬ليكون‭ + ‬23‭.‬45‭ ‬ ° ‭ (‬الانقلاب‭ ‬الصيفي‭ ‬ ‭ ‬أطول‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭ ) ‬ثم‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬ميلها‭ ‬في‭ ‬التناقص‭ ‬ليكون‭ - ‬23‭.‬45‭
(‬الانقلاب‭ ‬الشتوي‭ ‬ ‭ ‬أقل‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭)
‬ثم‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭.‬

وعند‭ ‬الإعتدال،‭ ‬نظريا‭ ‬تتساوى‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬والنهار،‭ ‬ويكون‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬معتدلا‭ ‬ويصلح‭ ‬للترحال،‭ ‬أي‭ ‬فيه‭ ‬اعتدال‭ ‬الطقس‭ (‬يكون‭ ‬بين‭ ‬الدفء‭ ‬والبرد‭). ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬عند‭ ‬موعد‭ ‬الاعتدال،‭ ‬يكون‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬تماما،‭ ‬وغروبها‭ ‬في‭ ‬جهة‭ ‬الغرب‭ ‬تماما،‭ ‬وفيه‭ ‬أواخر‭ ‬سهيل‭ ‬وموسم‭ ‬الوسم،‭ ‬وعند‭ ‬موعد‭ ‬الاعتدال‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬دخلنا‭ ‬في‭ ‬الزبرة‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬برودة‭ ‬الليل‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬وتقل‭ ‬الرطوبة‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجزرية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬

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