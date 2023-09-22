Saturday, 23 September 2023 05:59 GMT

سوق المزارعين يحتفي بالأشقاء السعوديين في اليوم الوطني

9/22/2023 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬منورين‭ ‬بشوفتكم‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬أُقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬بسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬لمشاركة‭ ‬الأشقاء‭ ‬بالسعودية‭ ‬أفراحهم،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬ولافت‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭.‬

وحرص‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البارزين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬للرسم‭ ‬الحي‭ ‬بالسوق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسام‭ ‬الكارتون‭ ‬صلاح‭ ‬كارتووونز‭ ‬الذي‭ ‬رسم‭ ‬الابتسامة‭ ‬بألوانه‭ ‬المبهجة‭ ‬وريشته‭ ‬ذات‭ ‬اللمسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬شمل‭ ‬المهرجان‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والحلويات‭ ‬وآيسكريم‭ ‬اللوز‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث