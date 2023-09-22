سوق المزارعين يحتفي بالأشقاء السعوديين في اليوم الوطني

سوق المزارعين يحتفي بالأشقاء السعوديين في اليوم الوطني
التاريخ
9/22/2023 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
تحت شعار «منورين بشوفتكم»، شارك سوق المزارعين في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، حيث أُقيمت يوم أمس الجمعة فعاليات متنوعة بسوق المزارعين لمشاركة الأشقاء بالسعودية أفراحهم، وسط حضور مميز ولافت من المواطنين والمقيمين والزوار.
وحرص الفنان التشكيلي عباس الموسوي مع فريق من الفنانين البارزين على المشاركة في مساحة للرسم الحي بالسوق، بالإضافة إلى رسام الكارتون صلاح كارتووونز الذي رسم الابتسامة بألوانه المبهجة وريشته ذات اللمسات الخاصة، شمل المهرجان مشاركة العديد من المطاعم والحلويات وآيسكريم اللوز.
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