سوق المزارعين يحتفي بالأشقاء السعوديين في اليوم الوطني

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬منورين‭ ‬بشوفتكم‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬أُقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬بسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬لمشاركة‭ ‬الأشقاء‭ ‬بالسعودية‭ ‬أفراحهم،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬ولافت‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭.‬

وحرص‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البارزين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬للرسم‭ ‬الحي‭ ‬بالسوق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسام‭ ‬الكارتون‭ ‬صلاح‭ ‬كارتووونز‭ ‬الذي‭ ‬رسم‭ ‬الابتسامة‭ ‬بألوانه‭ ‬المبهجة‭ ‬وريشته‭ ‬ذات‭ ‬اللمسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬شمل‭ ‬المهرجان‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والحلويات‭ ‬وآيسكريم‭ ‬اللوز‭.‬