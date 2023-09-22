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فعاليات وطنية ترفع التهاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. وتؤكد:

9/22/2023 7:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) علاقات وطيدة تجمع البحرين بالشقيقة السعودية قلب الخليج النابض

نهضة‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬مشتركة‭ ‬يبرهن‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتطلعاتهما‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬الدم‭ ‬والقربى‭ ‬ووحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬المحبة‭ ‬والتعاون‭ ‬والأخوة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭. ‬كما‭ ‬استذكر‭ ‬النعيمي‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إزاء‭ ‬معظم‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ونشر‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لها‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬وجليلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬هي‭ ‬الحصن‭ ‬المتين‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وهي‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬النابض‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأوقات‭ ‬وكل‭ ‬الظروف،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثبته‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬العصور‭.
‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطور‭ ‬ونماء،‭ ‬شملت‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وجعلتها‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى،‭ ‬متمنيًا‭ ‬النعيمي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬شعباً‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والرفعة‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭.‬

وحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك

بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬إبراهيم‭ ‬سرور،‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬لأفراح‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬تؤكد‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬صور‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تربطهم‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬مكانة،‭ ‬تؤكد‭ ‬المساعي‭ ‬المباركة‭ ‬والمستمرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬قادة‭ ‬البلدين،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة،‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬امتدادا‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬إبراهيم‭ ‬سرور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نشارك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أفراحها،‭ ‬ونشيد‭ ‬بجهودها‭ ‬التنموية‭ ‬عبر‭ ‬استراتيجيها‭ ‬الطموحة،‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬والتي‭ ‬أضحت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬المستثمرين‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬للشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الحصن‭ ‬المنيع،‭ ‬وأن‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬دعم‭ ‬الوحدة‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬وقف‭ ‬الصراعات‭ ‬والحروب‭ ‬الموجودة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اهتمامها‭ ‬المستمر‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬للمنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬والتاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬نماء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬نعتز‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بها‭ ‬سنويًا،‭ ‬ونؤكد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬البارز‭ ‬التي‭ ‬تلعبه‭ ‬السعودية‭ ‬باعتبارها‭ ‬حصنا‭ ‬منيعا‭ ‬لدولنا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المنجزات‭ ‬المشتركة‭ ‬والتي‭ ‬تحققت‭ ‬بفضل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والتي‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية،‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬إنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ليؤكد‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬السياسي،‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والتجاري،‭ ‬والتنموي،‭ ‬والأمني‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬برؤية‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬والاهتمام‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬جاذبة‭ ‬تحقق‭ ‬للاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬خطوات‭ ‬ناجحة‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬والتي‭ ‬ارتكزت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تنويع‭ ‬المجتمع‭ ‬الحيوي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬المزدهر‭ ‬والوطن‭ ‬الطموح،‭ ‬والتي‭ ‬تمضي‭ ‬بكل‭ ‬ثبات‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬ومشاريع‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة‭.‬

زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري

وأكد‭ ‬أن‭ ‬انشاء‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬الموجود‭ ‬والحالي‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيخلق‭ ‬حلولاً‭ ‬مستدامة‭ ‬ورؤية‭ ‬مستنيرة‭ ‬ذات‭ ‬حلول‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الازدحامات،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أفراح‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬تأتي‭ ‬لتأكيد‭ ‬العلاقة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية،‭ ‬وإن‭ ‬استمرار‭ ‬التنامي‭ ‬والتطور‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬وحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك،‭ ‬وهي‭ ‬علاقات‭ ‬متجذرة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتربط‭ ‬البلدين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وشائج‭ ‬القربى‭ ‬وصلات‭ ‬عائلية‭ ‬تاريخية‭ ‬وأواصر‭ ‬الأخوة‭ ‬والمحبة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬لتؤكد‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأفراح‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭.

وأشاد‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السعودي،‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المرئيات‭ ‬والرؤى‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬الداعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمواطنين‭. ‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أفراحها،‭ ‬واستذكار‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬دولة‭ ‬راسخة‭ ‬ومستقرة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منجزاتها‭ ‬الحضارية،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار،‭ ‬ورؤية‭ ‬طموحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها،‭ ‬وتدرجها‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلية‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬محمد‭ ‬الشنو،‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تعتبر‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬وتوافق‭ ‬دائم،‭ ‬وإن‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وسيدفع‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬تعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬أفراحها،‭ ‬واستذكار‭ ‬تاريخها‭ ‬ومنجزاتها،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الإسلامية‭ ‬ورعاية‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وبذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬تأتي‭ ‬لتبرهن‭ ‬قدرتها‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطلعات‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬ورؤية‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المشاريع‭ ‬النوعية‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬الروابط‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬وحدة‭ ‬المصير‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬الترابط‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬والسعي‭ ‬الحثيث‭ ‬نحو‭ ‬تطويرها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بصادق‭ ‬التهاني‭ ‬الأخوية‭ ‬وتأكيد‭ ‬الحرص‭ ‬الموجه‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬المسارات‭ ‬العملية‭ ‬لبناء‭ ‬وشائج‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقــاء‭ ‬بجودة‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬منظومة‭ ‬السياسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬المفيد‭ ‬للارتقــاء‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وتعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬البلدين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬الفاعل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬علي،‭ ‬عمق‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مرتكزةً‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الوثيق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬منوهاً‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تميزت‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬بخصوصية‭ ‬وترابط‭ ‬رسمي‭ ‬وشعبي‭ ‬وثيق‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ورسوخها‭ ‬ما‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬

نهضة‭ ‬عمرانية‭ ‬وتنموية

وأشاد‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬علي،‭ ‬بالنهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬السعودي‭ ‬يشهد‭ ‬نهضة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المسارات‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬بقوة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطفرة‭ ‬التنموية‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬ويمكنه‭ ‬الدخول‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬توسعاً‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬العقارية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬التكاملية‭ ‬الخليجية‭ ‬المنشودة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قوية‭ ‬ومتينة‭ ‬منذ‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المشترك‭ ‬وتنويع‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬والسعودي‭ ‬وفق‭ ‬الرؤى‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الممتدة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬ما‭ ‬يؤهلها‭ ‬للدخول‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬العقارية‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تشيدها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تلقاه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

أواصر‭ ‬الدم‭ ‬والنسب‭ ‬والتاريخ

وشدد‭ ‬الرميحي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬الدم‭ ‬والنسب‭ ‬والتاريخ‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك،‭ ‬وكلها‭ ‬شواهد‭ ‬حاضرة‭ ‬وملموسة‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬قيادة‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬تطويرها‭ ‬وتحديثها‭ ‬دائماً،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬أحلام‭ ‬وطموحات‭ ‬شعبيهما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

وأشار‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬يعد‭ ‬مناسبة‭ ‬تاريخية‭ ‬غالية‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬كل‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين،‭ ‬باعتباره‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬الصفحات‭ ‬المضيئة‭ ‬والمجيدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحضارة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توج‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ملحمته‭ ‬البطولية‭ ‬بتوحيد‭ ‬وتأسيس‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬واضعاً‭ ‬الأسس‭ ‬الأولى‭ ‬للدولة‭ ‬الحديثة،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرميحي‭ ‬المواقف‭ ‬الوطنية‭ ‬والتاريخية‭ ‬الثابتة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أصقاع‭ ‬العالم،‭ ‬وحرص‭ ‬قيادتها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬استقرار‭ ‬الأقطار‭ ‬العربية‭ ‬وسلامة‭ ‬شعوبها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعمها‭ ‬ومساندتها‭ ‬الدائمة‭ ‬للحقوق‭ ‬العربية،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬مقدرات‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

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