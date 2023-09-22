رئيس الشورى: جهود فاعلة للسعودية في نشر الخير والسلام وتقديم مبادرات تعزز الأمن العالمي

رئيس الشورى: جهود فاعلة للسعودية في نشر الخير والسلام وتقديم مبادرات تعزز الأمن العالمي
التاريخ
9/22/2023 7:10:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن احتفاء المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ93 يعتبر محطة مهمة للإضاءة على التاريخ المتجذر، والجهود المتواصلة والفاعلة، والمبادرات الإيجابية التي تقدمها المملكة الشقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أنَّ هذه المناسبة المجيدة تفتح الآفاق أمام استذكار المنجزات والنجاحات التنموية التي تحققها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تحظى به من رعاية ودعم متأصلين من لدن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشراكات المثمرة، والتعاون الوثيق الذي ينال دعمًا ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بمشاركة المملكة العربية السعودية الاحتفاء بيومها الوطني الـ93، مشيدًا بالمكانة الرفيعة والراسخة التي وصلت إليها المملكة الشقيقة، لتؤكد دورها المحوري والرائد وثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وعلى مستوى دول العالم.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالمواقف المشرّفة للمملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين، وإسهاماتها المتميزة في المشاريع التنموية والحضارية، وسعيها الدؤوب للذود عن مصالح المملكة، مؤكدًا أن الروابط الأخوية، والعلاقات المتينة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين، أسهمت في توحيد المواقف إزاء القضايا والملفات المشتركة، والسعي المتواصل لتنمية وتعزيز المصالح المشتركة بين المملكتين.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المملكة العربية السعودية تشهد حراكًا اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، وتتعمق فيها مسارات النهضة والتنمية والازدهار، مثنيًا على الأدوار المؤثرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لدعم التضامن العربي وصون الحقوق العربية المشروعة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن المملكة العربية السعودية الشقيقة أحرزت قفزات تنموية كبيرة، وبرهنت للعالم بأسره أنها بلد ذو تاريخ عريق ونهضة شاملة، وهي قلب الخليج النابض، بفضل قيادتها الحكيمة، ورؤيتها الاستراتيجية الشاملة التي تسهم في تحقيق المزيد من الأمن والتقدم والازدهار في شتى المجالات.
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