رئيس الشورى: جهود فاعلة للسعودية في نشر الخير والسلام وتقديم مبادرات تعزز الأمن العالمي

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بعمق‭ ‬ومتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬متأصلين‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة،‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬الذي‭ ‬ينال‭ ‬دعمًا‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بمشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيومها‭ ‬الوطني‭ ‬الـ93،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والراسخة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لتؤكد‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬والرائد‭ ‬وثقلها‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمواقف‭ ‬المشرّفة‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تجاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬للذود‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية،‭ ‬والعلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬المواقف‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬والملفات‭ ‬المشتركة،‭ ‬والسعي‭ ‬المتواصل‭ ‬لتنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬حراكًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬وسياسيًا‭ ‬وثقافيًا،‭ ‬وتتعمق‭ ‬فيها‭ ‬مسارات‭ ‬النهضة‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الأدوار‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدعم‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬العربية‭ ‬المشروعة‭ ‬وخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أحرزت‭ ‬قفزات‭ ‬تنموية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبرهنت‭ ‬للعالم‭ ‬بأسره‭ ‬أنها‭ ‬بلد‭ ‬ذو‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬ونهضة‭ ‬شاملة،‭ ‬وهي‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬النابض،‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬