رئيس مجلس النواب: دور قيادي وحيوي للسعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

رئيس مجلس النواب: دور قيادي وحيوي للسعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية
التاريخ
9/22/2023 7:10:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على المملكة الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بالخير والنماء، والمزيد من التقدم والازدهار.. مشيدا بعمق وعراقة العلاقات البحرينية السعودية، التاريخية الوثيقة، وما تشهده من تقدم ومتانة وتميز، في ظل القيادة الحكيمة، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.. معربا عن بالغ الاعتزاز والتقدير للدور القيادي والحيوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وما تشهده العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من تعاون وتكامل وتنسيق في كافة المسارات الحيوية والاستراتيجية.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، أكد فيها حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون المشترك، ودعم العلاقات الثنائية، وتحقيق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.
وبعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، ضمّنها خالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس تاريخًا عريقًا وممتدًا لثلاثة قرون مضت، ودولة أسسها المغفور له الملك عبدالعزيز بن سعود.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز والتقدير لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والحرص على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويصون مصالحهما.
وأشاد الصالح، في برقية التهنئة، بالدور المحوري الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة مصالح وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وصون الحقوق العربية المشروعة، وبسط الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، تأكيدًا لمبادئها الوطنية المنبثقة من الدين الإسلامي الحنيف، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأثنى على المستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في مجال العمل البرلماني بين المملكتين الشقيقتين، مؤكدًا الحرص على دعمه وتعزيزه لما فيه خير وصالح المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
وبعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، سائلًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمزيد من الأمن والتقدم والازدهار، وعلى الشعب السعودي الشقيق بالخير والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
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