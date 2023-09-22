رئيس مجلس النواب: دور قيادي وحيوي للسعودية في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وبعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ضمّنها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأجمل‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعكس‭ ‬تاريخًا‭ ‬عريقًا‭ ‬وممتدًا‭ ‬لثلاثة‭ ‬قرون‭ ‬مضت،‭ ‬ودولة‭ ‬أسسها‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة؛‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويصون‭ ‬مصالحهما‭.‬

وأشاد‭ ‬الصالح،‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة،‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬وقضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬العربية‭ ‬المشروعة،‭ ‬وبسط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لمبادئها‭ ‬الوطنية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتعزيزه‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬المملكتين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

وبعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وعلى‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بالخير‭ ‬والرخاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭.‬