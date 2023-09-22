بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. الملك:علاقات تاريخية راسخة تربط بين البحرين والسعودية

‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وأخلص‭ ‬تمنياته‭ ‬لأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والعمر‭ ‬المديد‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتميزة‭ ‬وعمق‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬الوطيد‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬ومصالح‭ ‬البلدين‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬شعبيهما‭.‬

وثمن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نهج‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وتوجهها‭ ‬وسعيها‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء،‭ ‬ولمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لأجيالها‭ ‬القادمة‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والعمر‭ ‬المديد‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬أخوية‭ ‬وثيقة‭ ‬وراسخة‭ ‬ممتدة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بنهج‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتوجهها‭ ‬وسعيها‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬