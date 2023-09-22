بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. الملك:علاقات تاريخية راسخة تربط بين البحرين والسعودية
التاريخ
9/22/2023 7:10:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين تحرص على تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وأخلص تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.
كما أعرب جلالته في البرقية عن بالغ تقديره واعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة وعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة الشقيقة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وثمن جلالة الملك المعظم في هذه المناسبة نهج المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.
وأعرب سموه في البرقية عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية وثيقة وراسخة ممتدة عبر التاريخ، وما تشهده مستويات التعاون والتنسيق المشترك من تقدمٍ ونماء على كل الأصعدة، مؤكدًا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيدٍ من التكامل مع المملكة الشقيقة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا سموه بهذه المناسبة بنهج المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
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