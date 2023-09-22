ندب محام لأربعيني استولى على مليون دينار من ضحاياه بوهم الاستثمار

وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أضاف‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حوكم‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬التهمة‭ ‬وذات‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭.. ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬بتقديم‭ ‬بلاغات‭ ‬تفيد‭ ‬باستيلاء‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬أموالهم‭ ‬بزعم‭ ‬استثمارها‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬استعادة‭ ‬أموالهم،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬59‭ ‬ضحية‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬ويزاول‭ ‬عدة‭ ‬استثمارات،‭ ‬منها‭ ‬نشاط‭ ‬عبر‭ ‬إحدى‭ ‬المنصات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بأن‭ ‬نشاطه‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭. ‬

وقد‭ ‬تحصل‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بغية‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬زعم‭ ‬تعدد‭ ‬مجالاتها‭ ‬مقابل‭ ‬إعطائهم‭ ‬أرباحًا‭ ‬شهرية‭ ‬متفاوتة‭ ‬بحسب‭ ‬نسبة‭ ‬المساهمة‭ ‬المالية‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬نظير‭ ‬ذلك،‭ ‬وعندما‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬ضحاياه؛‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬إعطائهم‭ ‬أرباحهم‭ ‬الشهرية‭ ‬واحتفظ‭ ‬برأس‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬استلمه‭ ‬ولم‭ ‬يعده‭ ‬إليهم‭. ‬

أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬إعادة‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬هو‭ ‬تدهور‭ ‬وضعه‭ ‬المادي‭ ‬والحجز‭ ‬على‭ ‬ممتلكاته‭ ‬وأرصدته‭ ‬البنكية،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬الاستعلام‭ ‬الجنائي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمتهم‭ ‬سبق‭ ‬اتهامه‭ ‬والحكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مماثلة‭.‬







