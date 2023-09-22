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مقيم دعوى وقف ((باربي)) يتمسك بمخالفة الفيلم للفطرة الإنسانية

9/22/2023 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الفيلم يدعو إلى الرذيلة بإقرار المخرج والممثلين..

تمسك‭ ‬المحامي‭ ‬هيثم‭ ‬بوغمار‭ ‬مقيم‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬لوقف‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬باربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإقرار‭ ‬مخرجة‭ ‬الفيلم‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬ما‭ ‬يسمي‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬الميم‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الشواذ‭ ‬جنسيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دعواه‭ ‬لم‭ ‬تطلب‭ ‬مصادرة‭ ‬التفكير‭ ‬والابداع‭ ‬ولكنها‭ ‬محاولة‭ ‬لصد‭ ‬ترويج‭ ‬التطرف‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬نوع‭ ‬كان‭ ‬وخاصة‭ ‬الافكار‭ ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬للتحول‭ ‬الجنسي‭ ‬ومخالفة‭ ‬الفطرة‭ ‬الإنسانية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬دفاعه‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭.‬

ودفع‭ ‬بوغمار‭ ‬بإقرار‭ ‬مخرجة‭ ‬الفيلم‭ ‬باحتواء‭ ‬رواية‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬الميم‮»‬‭ ‬الشواذ‭ ‬وضرورة‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وإسناد‭ ‬شخصيات‭ ‬دمى‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الشواذ‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬فكرة‭ ‬التحولّ‭ ‬الجنسي‭ ‬لدى‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬وجعلها‭ ‬عادية‭ ‬ومقبولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقرار‭ ‬من‭ ‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬سيد‭ ‬الادلة‭ ‬وهذه‭ ‬تصاريح‭ ‬معلنه،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬اقرار‭ ‬ممثلي‭ ‬الفيلم‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ادعائه،‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬الفيلم‭ ‬تروج‭ ‬لمجتمع‭ ‬نسوي‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يتكلم‭ ‬بلسان‭ ‬امرأة‭ ‬باعتباره‭ ‬متحولاً‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬رافق‭ ‬حملة‭ ‬ترويج‭ ‬ضخمة‭ ‬عالمياً‭ ‬وسط‭ ‬موجة‭ ‬تجتاح‭ ‬دولا‭ ‬غربية‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التأكيد‭ ‬الجنسي‮»‬،‭ ‬بخطط‭ ‬تربوية‭ ‬ومدرسية‭ ‬وتشريعية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الوالدين‭ ‬حتى،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬تشمل‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬وعلاجات‭ ‬هرمونية‭ ‬لتغيير‭ ‬الجنس‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬مذكرته‭ ‬قرارات‭ ‬لجان‭ ‬رقابة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬منع‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخدش‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬ووجود‭ ‬محتوى‭ ‬مرفوض،‭ ‬واحتوائه‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬عديدة‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬وتركيزه‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬‮«‬الشواذ‮»‬‭ ‬وعرض‭ ‬مشاهد‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬المخدرات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الممنوعات‭.‬

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