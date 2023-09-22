مشروع طلابي بجامعة البحرين يستثمر مياه عادم المصانع لتوليد الطاقة

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬التوربينات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بواسطة‭ ‬مياه‭ ‬المصانع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصريفها‭ ‬إلى‭ ‬البحر،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬تسرب‭ ‬المياه،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬قوه‭ ‬عزم‭ ‬الدوران‭ ‬للمحرك،‭ ‬عبر‭ ‬ضبط‭ ‬قيم‭ ‬المكثف‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬التشغيل،‭ ‬وتحسين‭ ‬فعالية‭ ‬نظام‭ ‬التناضح‭ ‬العكسي‭.‬

وعرض‭ ‬الطلبة‭ ‬بقسم‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭: ‬فهد‭ ‬صلاح‭ ‬سعد،‭ ‬وعبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد،‭ ‬وحسن‭ ‬عبدالله،‭ ‬وعَواد‭ ‬هارون‭ ‬حمد،‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كشف‭ ‬التسرب‭ ‬باستخدام‭ ‬التوربينات‭ ‬المائية‭ ‬ووحدة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬عزم‭ ‬الدوران‭ ‬لمحرك‭ ‬حثي‭ ‬أُحادي‭ ‬الطور‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬أشرفت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الطلبة‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬بقسم‭ ‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سلوى‭ ‬صالح‭ ‬باصرة‭.‬

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‬وقال‭ ‬الطالب‭ ‬سعد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عمل‭ ‬المشروع‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الأحمال؛‭ ‬أحمال‭ ‬عزم‭ ‬دوران‭ ‬الحمل‭ ‬الثابت‭ ‬مثل‭ ‬مضخات‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي،‭ ‬وأحمال‭ ‬عزم‭ ‬الدوران‭ ‬ذات‭ ‬الحمل‭ ‬المتغير‭ ‬مثل‭ ‬الضواغط‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تشغيل‭ ‬المحرك‭ ‬أحادي‭ ‬الطور‭ ‬بعزم‭ ‬دوران‭ ‬ثابت‭ ‬للحمل‭ ‬فإنه‭ ‬يعمل‭ ‬دون‭ ‬اهتزاز،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬المحرك‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بحمل‭ ‬متقلب‭ ‬فستزداد‭ ‬الاهتزازات،‭ ‬وستتذبذب‭ ‬نقطة‭ ‬تشغيل‭ ‬عزم‭ ‬الدوران،‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تلف‭ ‬المحمل‮»‬‭.‬