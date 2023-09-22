مشروع طلابي بجامعة البحرين يستثمر مياه عادم المصانع لتوليد الطاقة
التاريخ
9/22/2023 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوَّر طلبة في جامعة البحرين نظاماً كهربائياً يعمل على استثمار المياه العادمة المستخدمة في تبريد أجهزة المصانع، لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، ويوفر النظام كذلك خاصية للكشف عن مواضع التسرب في بعض الأنابيب.
ويهدف مشروع النظام إلى استخدام التوربينات المائية في توليد الطاقة الكهربائية بواسطة مياه المصانع التي يتم تصريفها إلى البحر، ويهدف إلى تطوير تقنية جديدة للكشف عن تسرب المياه، كما يهدف إلى التحكم في قوه عزم الدوران للمحرك، عبر ضبط قيم المكثف مع إدارة التشغيل، وتحسين فعالية نظام التناضح العكسي.
وعرض الطلبة بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في كلية الهندسة: فهد صلاح سعد، وعبدالله إبراهيم محمد، وحسن عبدالله، وعَواد هارون حمد، مشروع «كشف التسرب باستخدام التوربينات المائية ووحدة التحكم في عزم الدوران لمحرك حثي أُحادي الطور».
وقد أشرفت على مشروع الطلبة الأستاذة المساعدة بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في كلية الهندسة الدكتورة سلوى صالح باصرة.
وقال الطالب سعد: «إن عمل المشروع يركز على نوعين من الأحمال؛ أحمال عزم دوران الحمل الثابت مثل مضخات الطرد المركزي، وأحمال عزم الدوران ذات الحمل المتغير مثل الضواغط»، مضيفاً أنه «عندما يتم تشغيل المحرك أحادي الطور بعزم دوران ثابت للحمل فإنه يعمل دون اهتزاز، وإذا كان المحرك مرتبطاً بحمل متقلب فستزداد الاهتزازات، وستتذبذب نقطة تشغيل عزم الدوران، ما يتسبب في سرعة تلف المحمل».
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