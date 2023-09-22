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وزير النفط والبيئة يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

9/22/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬سيمون‭ ‬ستيل‭ ‬السكرتير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الـ‭ ‬78‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭. ‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بجهود‭ ‬منظمة‭ (‬ UNFCCC ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المناخي‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتخفيف‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وسبل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ (‬ UNFCCC ‭) ‬لمشاركة‭ ‬تجربة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬المُشابه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬ COP 28‭) ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭. ‬

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