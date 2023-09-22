وزير النفط والبيئة يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

وزير النفط والبيئة يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
التاريخ
9/22/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك.
وأشاد وزير النفط والبيئة بجهود منظمة ( UNFCCC ) في مجال العمل المناخي من أجل تحقيق الأمن المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وتم خلال اللقاء بحث جهود مملكة البحرين المتعلقة بتخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغير المناخي، وسبل التعاون مع منظمة ( UNFCCC ) لمشاركة تجربة العمل المناخي في مملكة البحرين مع باقي الدول ذات السياق المُشابه على هامش مؤتمر الأطراف ( COP 28) القادم الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
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