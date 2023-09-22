Saturday, 23 September 2023 05:58 GMT

وزير المالية: جهود السفير المصري أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي

9/22/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقاتٍ‭ ‬أخوية‭ ‬تاريخية‭ ‬راسخة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬دائم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبالأخص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

MENAFN22092023000055011008ID1107124330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث