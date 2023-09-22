وزير المالية: جهود السفير المصري أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬السفير‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبالأخص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬