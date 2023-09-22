وزير المالية: جهود السفير المصري أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي

وزير المالية: جهود السفير المصري أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي
التاريخ
9/22/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقاتٍ أخوية تاريخية راسخة تستند إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام دائم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار إلى ما يحظى به التعاون الثنائي من اهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتعزيز مسارات التعاون المشترك في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لافتاً إلى حرص البلدين الشقيقين على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
جاء ذلك لدى لقائه ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث رحب بالسفير، مشيداً بالجهود الطيبة التي بذلها السفير طيلة فترة عمله، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبالأخص فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.
من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لوزير المالية والاقتصاد الوطني على حرصه الدائم على تعزيز علاقات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
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