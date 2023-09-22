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لقاءات مكثفة لوزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/22/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬إيفيتسا‭ ‬داتشيتش‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬صربيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬روبرتو‭ ‬ألفاريز‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونماءٍ‭ ‬مستمرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬حول‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬روجيليو‭ ‬مايتا‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬بوليفيا‭ ‬المتعددة‭ ‬القوميات،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وتم‭ ‬التوقيع‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

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