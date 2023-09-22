لقاءات مكثفة لوزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

لقاءات مكثفة لوزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/22/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، مع إيفيتسا داتشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا في مختلف المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة أمس، مع روبرتو ألفاريز وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطورٍ ونماءٍ مستمرين على كافة الأصعدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، مع روجيليو مايتا وزير خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم التوقيع بين الجانبين على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة.
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