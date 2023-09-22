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البحرين توفر الرعاية الصحية والطبية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين

9/22/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.. وكيل الصحة:

المملكة قدمت نموذجًا يُحتذى به في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬خليفة‭ ‬المانع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬الشاملة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستوياتها‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الثانوية‭ ‬والرعاية‭ ‬السريرية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬


جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للدورة‭ ‬الـ78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك؛‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لقادة‭ ‬العالم‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬لإعادة‭ ‬وضع‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬التزامهم‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬السل،‭ ‬وتوفير‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الجوائح‭ ‬والتأهب‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭.‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالوقاية‭ ‬من‭ ‬الجوائح‭ ‬والتأهب‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالغاً‭ ‬للاستعداد‭ ‬للطوارئ‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬متعددة‭ ‬القطاعات‭ ‬لمواجهة‭ ‬الطوارئ‭ ‬والكوارث‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬الدعم‭ ‬والتمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لها،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬قدرتها‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬والاستجابة‭ ‬للطوارئ‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬كوفيد‭ ‬19‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬أساسية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭.‬

وأشار‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬التكامــل‭ ‬والتنســيق‭ ‬الفاعــل‭ ‬بيــن‭ ‬مؤسســات‭ ‬مملكــة‭ ‬البحريــن‭ ‬كافــة‭ ‬ضمــن‭ ‬الجهــود‭ ‬الوطنيــة‭ ‬لمكافحــة‭ ‬الفيــروس‭ ‬ولمواجهــة‭ ‬الأضــرار‭ ‬الناجمــة‭ ‬عــن‭ ‬انتشــاره‭ ‬ومنهــا‭ ‬الأضــرار‭ ‬المترتبــة‭ ‬علــى‭ ‬تعطّــل‭ ‬سير‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬حيث‭ ‬بادرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬والخاصة‭ ‬بمساهمات‭ ‬فاعلة‭ ‬وجماعية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تحجيم‭ ‬آثار‭ ‬الجائحة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬كتفعيل‭ ‬نظام‭ ‬الاستشارة‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬وخدمة‭ ‬توصيل‭ ‬الأدوية‭ ‬للمنازل،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬خيار‭ ‬التطوع‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬فرق‭ ‬الاستجابة‭ ‬والكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬وغير‭ ‬الصحية،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬الجائحة‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬الناتجة‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬المانع‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأوبئة‭ ‬والتأهب‭ ‬للطوارئ‭ ‬الصحية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الأساسية‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬بوصفها‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬التأهب‭ ‬الوطنية‭ ‬والعالمية‭ ‬والتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬ضمن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للدورة‭ ‬الـ‭ ‬78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬المانع‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُثمن‭ ‬جهود‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬الموزعة‭ ‬جغرافيًا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مع‭ ‬استدامة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية،‭ ‬والوقاية‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬والتشخيص‭ ‬والعلاج،‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬ومتابعة‭ ‬مراحل‭ ‬الحمل‭ ‬للمرأة،‭ ‬والفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للأطفال‭ ‬والفحص‭ ‬المرحلي‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬وخدمات‭ ‬التطعيم‭ ‬عبر‭ ‬المراحل‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬المدعومة‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المساندة‭ ‬كالفحص‭ ‬المخبري،‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والخدمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬نظام‭ ‬إحالة‭ ‬للرعاية‭ ‬الثانوية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بالجودة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العيادة‭ ‬المتنقلة‭ ‬لمن‭ ‬يتعذر‭ ‬حضوره‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬لتلقي‭ ‬الخدمة‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬المانع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬وتطبيق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬صحية‭ ‬متعددة‭ ‬السنوات‭ ‬شملت‭ ‬الشراكة‭ ‬وإدماج‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬وتبني‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬المعطيات‭ ‬وتطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬خاصة‭ ‬للنظم‭ ‬الصحية‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬والتوجيه‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المالية‭ ‬والبشرية‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بمكافحة‭ ‬السل‭ ‬ضمن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للدورة‭ ‬الـ‭ ‬78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬مرض‭ ‬السل‭ ‬مازال‭ ‬يُعد‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬عالمية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬اللقاحات‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬السل‭ ‬المقاوم‭ ‬للأدوية‭ ‬المتعددة‭ ‬والسل‭ ‬الشديد‭ ‬المقاوم‭ ‬للأدوية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬تبنت‭ ‬توصيات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬السل‭ ‬ووضعت‭ ‬هدفا‭ ‬لذلك‭ ‬وهو‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭% ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬ولتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬للدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬الوطني‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬السل،‭ ‬وتقوية‭ ‬نظام‭ ‬التقصي‭ ‬الوبائي‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التقصي‭ ‬النشط‭ ‬خصوصًا‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬السل‭ ‬والبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لمرض‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬المكتسب‭ (‬الإيدز‭). ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬القوانين‭ ‬والسياسات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬المصابين‭ ‬وعلاجهم‭ ‬وفحص‭ ‬المخالطين‭ ‬وإعطائهم‭ ‬أدوية‭ ‬وقائية‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬المراقبة‭ ‬المستمرة‭ ‬للسل‭ ‬المقاوم‭ ‬للأدوية‭ ‬المتعددة‭ ‬مع‭ ‬استمرارية‭ ‬تطوير‭ ‬الفحوصات‭ ‬المخبرية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬علاجهم‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬المملكة‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬واتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬حيالهم‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬المانع‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬وبصورة‭ ‬كاملة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مرض‭ ‬السل،‭ ‬وتعرب‭ ‬عن‭ ‬تبنيها‭ ‬لجميع‭ ‬الإرشادات‭ ‬والقرارات‭ ‬الداعمة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وبالأخص‭ ‬السل‭ ‬المقاوم‭ ‬للأدوية‭ ‬المتعددة‭ ‬والسل‭ ‬الشديد‭ ‬المقاومة‭.‬

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