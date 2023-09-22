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القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر

9/22/2023 3:15:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر، وهو متخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.

وداهم قطاع الأمن العام وكرا لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية، والأختام الحكومية، وترويجها مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط المتهمين، ومصادرة أدوات التزوير.
ووردت معلومات لقوات الأمن حول قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي، في تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبلغ مالي.

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