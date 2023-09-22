القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر

القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر
التاريخ
9/22/2023 3:15:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر، وهو متخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.
وداهم قطاع الأمن العام وكرا لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية، والأختام الحكومية، وترويجها مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط المتهمين، ومصادرة أدوات التزوير.
ووردت معلومات لقوات الأمن حول قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي، في تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبلغ مالي.
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