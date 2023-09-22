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6 فوائد مذهلة للخس

9/22/2023 3:15:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- الخس أحد الخضروات الورقية المفيدة إذ يحتوي على العديد من العناصر والمغذيات التي يحتاجها الجسم، ويشكل الخس فوائد إضافية لمريض السكري على وجه الخصوص.
يحتار دوما المصابون بمرض السكري في اختيار الأطعمة المناسبة والمفيدة لهم، لكن تظل الخضراوات الورقية وعلى رأسها الخس من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، فهو يمنح مريض السكري الكثير من الفوائد الصحية.
الخس يمتاز باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين "A" وفيتامين "K"، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.
كما يقدم الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم.
وتشير عدد من الدراسات الطبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس وهي كالآتي:
1- تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
2- الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.
3- الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.
4- الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.
5- يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.
6- تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملا أساسيا في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

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