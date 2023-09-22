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سبعة جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

9/22/2023 3:15:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة.


وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، إنه أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

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