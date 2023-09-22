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وزير الخارجية يواصل لقاءاته مع نظرائه في نيويورك

9/22/2023 3:15:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية ومسؤولين أمميين مشاركين في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعقد الصفدي اليوم مع نظيرته البلجيكي حاجة لحبيب، اجتماعا أكدا فيه الحرص المشترك على استمرار التعاون ثنائيا، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات، والتي تستند إلى قاعدة صلبة تميّزها العلاقات المتينة بين قيادتي المملكتين. كما تناول الاجتماع قضايا إقليمية ودولية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة أزمات اللجوء.

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