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بيان صادر عن أمانة عمان الكبرى

9/22/2023 3:15:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى، برئاسة مدير مدينة عمان أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و105 آلاف دينار، بحسب بيان للأمانة.
ووفق مدير الصندوق، حيان الحمصي، فإن الدفعة الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام، توزعت على "83 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه، تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها".
وخلال الجلسة، تم تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، على ما ذكر البيان.

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