بيان صادر عن أمانة عمان الكبرى

بيان صادر عن أمانة عمان الكبرى
التاريخ
9/22/2023 3:15:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى، برئاسة مدير مدينة عمان أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و105 آلاف دينار، بحسب بيان للأمانة.
ووفق مدير الصندوق، حيان الحمصي، فإن الدفعة الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام، توزعت على "83 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه، تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها".
وخلال الجلسة، تم تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، على ما ذكر البيان.
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