تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك
التاريخ
9/22/2023 3:15:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تواصلت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك تحت شعار "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ".
واشتملت الفعاليات التي أدارتها الكاتبة هدى الرواشدة، على قراءات شعرية تنوعت مضامينها وألونها بين الغزل والوطنيات والوجدانيات .
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