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تواصل فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس بالكرك

9/22/2023 3:15:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الخامس الذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك تحت شعار "قلعة الكرك حصن الملوك وشاهد التاريخ".
واشتملت الفعاليات التي أدارتها الكاتبة هدى الرواشدة، على قراءات شعرية تنوعت مضامينها وألونها بين الغزل والوطنيات والوجدانيات .

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