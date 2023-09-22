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نقاد وكتاب يحللون تجربة الكاتبة هند أبو الشعر في معرض عمان للكتاب

9/22/2023 3:15:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الباحثة والأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر، هي إحدى النماذج الإنسانية التي تتميز بالكفاءة والأثر الأدبي العميق.
جاء ذلك خلال الندوة التكريمية للدكتورة أبو الشعر بمناسبة اختيارها "شخصية معرض عمان الدولي للكتاب" في دورته الثانية والعشرين، التي أقيمت مساء أمس الخميس في معرض عمان الدولي/ طريق المطار، وحملت عنوان "الدكتورة هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية"، وشارك فيها: الدكتور عليان الجالودي، والدكتور جورج طريف، والكاتب حسين نشوان، وأدارها القاص مخلد بركات.
وأضافت النجار، أن أبو الشعر تمثل المرأة الأردنية التي وصلت إلى أعلى درجات الإبداع، ويأتي تكريمها من باب إسناد الفضل لأهله، وتقديرا للعطاءات الإبداعية التي قدمتها، من خلال كتبها ودراستها وأبحاثها التي تؤرخ للأردن.

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