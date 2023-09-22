مسيرة توعوية لتسليط الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه
التاريخ
9/22/2023 3:15:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظمت في عمان اليوم الجمعة، مسيرة توعوية، سلطت الضوء على مرض الزهايمر والوقاية منه، بمشاركة أسر المرضى وممثلين عن قطاعات صحية مختلفة.
وقال أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور زياد محادين، خلال المسيرة التي نظمها مستودع أدوية نيروخ بالتعاون مع جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر ومستشفى العبدلي، في منطقة الـ "بوليفارد"، إن أسباب مرض الزهايمر تكون جينية أو وراثية، أو نتيجة لقلة ممارسة النشاط الذهني والبدني، وفرط الكوليسترول في الدم، وأسباب أخرى يمكن الوقاية منها عن طرق اتباع أنماط حياة صحية سليمة ومنتظمة.
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