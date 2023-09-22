توضيح حول تعليق مشاركة أندية المحترفين بالدوري

توضيح حول تعليق مشاركة أندية المحترفين بالدوري
التاريخ
9/22/2023 3:15:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - استكمل ناديا مغير السرحان والجليل ما بدأته أندية المحترفين بتعليق مشاركتهم في مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها امس الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.
وكانت أندية سحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق يوم امس.
وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.
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