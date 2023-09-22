قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم
التاريخ
9/22/2023 3:15:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة وبناء على تنسيب اللجنة المركزية للموارد البشرية تعديل درجة موظفين إلى راتب السنة والدرجة من الفئة الاولى .
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