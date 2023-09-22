Saturday, 23 September 2023 12:16 GMT

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم

9/22/2023 3:15:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة وبناء على تنسيب اللجنة المركزية للموارد البشرية تعديل درجة موظفين إلى راتب السنة والدرجة من الفئة الاولى .
















اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22092023000208011052ID1107123887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث