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توضيح من الأمن العام حول فيديو اعتداء شارع عبدالله غوشة

9/22/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل فيديو الاعتداء الذي جرى تداوله، ويظهر فيه شخص من جنسية عربية يعتدي بالضرب على شخصين في منطقة شارع عبدالله غوشة.
وأكّد أنه أُلقي القبض على هذا الشخص وأودع بالحجز المؤقت لدى مركز أمن البيادر لحين عرضه على المدعي العام، فيما أُسعف الشخصان الآخران الى المستشفى وأدخلا للعلاج.
وأكّد أنّ التحقيقات أشارت إلى أنّ سبب الاعتداء هو ادّعاء احد الشخصين المعتدى عليهما بدهسه من قبل مركبة الشخص العربي اثناء مسيره وأنّ الخلاف والاعتداء حصل نتيجة ذلك وستتم إحالة القضية بعد إنهاء التحقيقات كافة للقضاء.

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