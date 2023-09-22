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الموت يفجع الوسط الطبي بعد وفاة شيخ جراحي الأردن

9/22/2023 3:14:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية وأسرة المستشفى الطبية والإدارية المرحوم بإذن الله تعالى أحد أعمدة الطب، المعلم الطبيب والذي أمضى ما يزيد عن ٤٠ عاماً في العمل في الجامعة الأردنية ومستشفاها "الأستاذ الدكتور أحمد شيخ سروجية" .
ووصفت المستشفى المرحوم في بيان انه : "شيخ جراحي الغدد في الأردن والوطن العربي، الذي ترك بصمات كبيرة في القطاع الطبي، وكان أحد الأعضاء في مجمع اللغة العربية الأردني " .
وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد الشريعة جبل اللويبدة الى مقبرة العائلة في سحاب وتقبل التعازي للرجال وللنساء في جبل اللويبدة - ٨ شارع محمد الشريقي ولمدة ثلاثة ايام من يوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساء.

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