سناء موسى.. حفلات قادمة في الأردن بعد نجاح حفلي الشمس

سناء موسى.. حفلات قادمة في الأردن بعد نجاح حفلي الشمس
التاريخ
9/22/2023 3:13:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
عمّان/PNN/بعد نجاح الحفلين اللذين أحيتهما الفنانة الفلسطينية سناء موسى، وفرقتها الموسيقية، على خشبة مسرح الشمس بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث جاء الحفل الثاني بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول، قبل أيام من انتظامه في مطلع الشهر الجاري.
وقدّمت الفنانة التي تشتهر بالنبش على الأغنيات التراثية من فلسطين وبلاد الشام والمنطقة، إضافة إلى أغنياتها الشهيرة من اسطواناتها السابقة، عدداً من أغنيات اسطوانتها الشهيرة، المزمع إطلاقها قريباً تحت عنوان "من ذاكرة الساحل الفلسطيني"، وهي نتاج بحث عميق استمر لأكثر من عشر سنوات، ليخرج على ما هو عليه، وكيفما تألقت موسى في تقديمه بحفليها اللذين حملا عنوان "من ذاكرة البلاد".
وعلى إثر نجاح هذين الحفلين تلقّت موسى العديد من العروض لإحياء حفلات في الأشهر المقبلة بالمملكة، في العاصمة عمّان ومحافظات أخرى، مؤكدة حماستها للغناء دوماً أمام الجمهور الأردني، الذي تصفه بالذواق، معتبرة أن حفلاتها في فلسطين والأردن على وجه الخصوص، هما مقياس نجاح أي عمل جديد لها، وأنها متشوقة للقاء جمهورها في عمّان، خاصة بعد النجاح الكبير لحفليها اللذين انتظما على خشبة مسرح "الشمس"، ليس لجهة نقاذ التذاكر والحضور الكثيف، ولكن لجهة التفاعل الكبير الذي مدّها بطاقة جعلتها تقدّم أفضل ما لديها، منتشية بجمهورها المحب.
وكانت موسى أحيت حفلاً ناجحاً منتصف الشهر الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"، الذي تنظمه بلدية رام الله، بحضور الآلاف ممن تفاعلوا مع أغنياتها بشكل كبير.
ومن المقرر مشاركتها في عديد المهرجانات والفعالية والحفلات في محافظات فلسطينية عدّة، كما من المقرر أن تنتظم للفنانة سناء موسى، العديد من الحفلات في دول عربية وأجنبية، الأشهر المقبلة.
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