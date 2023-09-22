سناء موسى.. حفلات قادمة في الأردن بعد نجاح حفلي الشمس

وقدّمت الفنانة التي تشتهر بالنبش على الأغنيات التراثية من فلسطين وبلاد الشام والمنطقة، إضافة إلى أغنياتها الشهيرة من اسطواناتها السابقة، عدداً من أغنيات اسطوانتها الشهيرة، المزمع إطلاقها قريباً تحت عنوان "من ذاكرة الساحل الفلسطيني"، وهي نتاج بحث عميق استمر لأكثر من عشر سنوات، ليخرج على ما هو عليه، وكيفما تألقت موسى في تقديمه بحفليها اللذين حملا عنوان "من ذاكرة البلاد".

وعلى إثر نجاح هذين الحفلين تلقّت موسى العديد من العروض لإحياء حفلات في الأشهر المقبلة بالمملكة، في العاصمة عمّان ومحافظات أخرى، مؤكدة حماستها للغناء دوماً أمام الجمهور الأردني، الذي تصفه بالذواق، معتبرة أن حفلاتها في فلسطين والأردن على وجه الخصوص، هما مقياس نجاح أي عمل جديد لها، وأنها متشوقة للقاء جمهورها في عمّان، خاصة بعد النجاح الكبير لحفليها اللذين انتظما على خشبة مسرح "الشمس"، ليس لجهة نقاذ التذاكر والحضور الكثيف، ولكن لجهة التفاعل الكبير الذي مدّها بطاقة جعلتها تقدّم أفضل ما لديها، منتشية بجمهورها المحب.

وكانت موسى أحيت حفلاً ناجحاً منتصف الشهر الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"، الذي تنظمه بلدية رام الله، بحضور الآلاف ممن تفاعلوا مع أغنياتها بشكل كبير.

ومن المقرر مشاركتها في عديد المهرجانات والفعالية والحفلات في محافظات فلسطينية عدّة، كما من المقرر أن تنتظم للفنانة سناء موسى، العديد من الحفلات في دول عربية وأجنبية، الأشهر المقبلة.