مجمع اللغة العربية بالشارقة نظم ندوة لغوية ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب



المستغانمي: «لغة الضاد» قادرة على مواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف الإنسانية والإضافة إليها وتطويرها السعودي: الندوة العلمية أثرت رؤى تعزيز استخدام اللغة العربية وأكدت مكانتها ودورها الثقافي والمعرفي الرائد على المستوى العالمي





نظم مجمع اللغة العربية في الشارقة ندوة لغوية علمية بعنوان «اللغة العربية والعوالم الجديدة»، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الأردني خلال مشاركته في الدورة الـ 22 من معرض عمان الدولي للكتاب الذي انطلق في 21 ويستمر حتى 30 الجاري في العاصمة الأردنية (عمان)، حيث ناقشت الندوة التحديات التي تواجه تعميم استخدام اللغة العربية في مختلف مناحي الحياة، والحلول العملية للتغلب عليها.

وشهدت الندوة التي أقيمت بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الأردني مشاركة كل من: د.محمد المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة والمدير التنفيذي لمشروع المعجم التاريخي للغة العربية، ود.محمد السعودي أمين عام مجمع اللغة العربية الأردني، ود.إبراهيم السعافين عضو مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة وعضو مجمع اللغة العربية الأردني.

وناقشت الندوة سبل توثيق أواصر التعاون العلمي والمعرفي بين مجامع اللغة العربية بشكل عام، لا سيما بين «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، و«مجمع اللغة العربية الأردني»، مسلطة الضوء على أهمية استخدام اللغة العربية في جميع المجالات وعلى كل المستويات العلمية والطبية والبرمجية، وضرورة تعزيز دورها ومكانتها في الفضاء الرقمي والافتراضي وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال د.المستغانمي: اللغة العربية مكون أساسي من مكونات الهوية والثقافة العربية، والشاهدة على تاريخنا العريق وحضارتنا المجيدة التي استفادت من الإرث العلمي والأدبي والثقافي العالمي، ونجحت في تطويره وتسخيره لابتكار علوم وفنون واستكشاف عوالم جديدة، بالإضافة إلى ترك بصمتنا في تاريخ الحضارة البشرية.

وأضاف: مع التحديات التي تعرقل تعميم استخدام لغة الضاد، كان لابد من تنظيم هذه الندوة التي تؤكد أن هذه اللغة الأصيلة قادرة على مواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف الإنسانية والإضافة عليها وتطويرها، وفي هذا المقام، نشيد بالجهود المباركة لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها بين الأجيال الناشئة.

بدوره، قال د.محمد السعودي أمين عام مجمع اللغة العربية الأردني: نرحب بمجمع اللغة العربية بالشارقة في معرض عمان الدولي للكتاب ويسعدنا التنسيق المشترك لتنظيم هذه الندوة العلمية التي أثرت رؤى تعزيز استخدام اللغة العربية وأكدت مكانتها ودورها الثقافي والمعرفي الرائد على المستوى العالمي.

وعلى هامش مشاركته في الحدث الثقافي الرائد، استعرض مجمع اللغة العربية بالشارقة مشروع الإمارة الثقافي وجهودها في حماية اللغة العربية، مسلطا الضوء على أحد أبرز المنجزات اللغوية والعلمية في تاريخ الحضارة العربية، «المعجم التاريخي للغة العربية» الذي يشرف المجمع على إدارة لجنته التنفيذية، التي تضم 11 مجمعا من مختلف أنحاء الوطن العربي، حررت حتى الآن 9 حروف في 36 مجلدا.

يشار إلى أن مجمع اللغة العربية بالشارقة حقق إنجازات كبيرة من خلال التنسيق بين المجامع اللغوية وتأسيس مظلة مشتركة لدعم أعمالها وأنشطتها، بهدف تعزيز اللغة العربية وحمايتها وترسيخ مكانتها بين اللغات العالمية، بالإضافة إلى تأسيس «مركز اللسان العربي» لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإطلاق «المعجم التاريخي للغة العربية»، المشروع المعرفي الذي يؤرخ لألفاظ لغة الضاد ويبين أساليبها وتطور دلالاتها عبر أكثر من 17 قرنا.