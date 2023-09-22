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نائب وزير الخارجية بحث مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني تطورات اتفاقية خور عبدالله

9/22/2023 3:04:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اليوم الجمعة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية اللورد طارق أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في «خور عبدالله» مع الكويت الموقع عام 2008.

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