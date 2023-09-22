وزير الدفاع هنأ نظيره السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة

وزير الدفاع هنأ نظيره السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة
التاريخ
9/22/2023 3:04:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
وأعرب الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العزيزة، وتمنياته الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
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