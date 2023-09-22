وزير الدفاع هنأ نظيره السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة

وأعرب الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العزيزة، وتمنياته الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.